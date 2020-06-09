Условий для путешествий украинцев за границу пока нет, — турагентство

Руководитель киевского отдела туристического агентства "Поехали с нами" Елена Буцын заявила, что агентству пока не предоставили перечень условий, при которых украинский турист получит разрешение на въезд в определенную страну, в то время, как в июле некоторые страны начнут принимать отдыхающих.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"У нас еще нет требований для украинских туристов. Нас каждый день о них спрашивают, мы сами ждем", - сказала Буцын.

Она отметила, что хотя уже есть страны, которые точно открывают границы для украинцев, такие как Турция и Грузия, принимающая сторона не присылала требования к украинским туристам.

Также никаких рекомендаций и указаний не приходило со стороны властей Украины.

На данный момент агентство ожидает открытия границ от Греции и Кипра.

Сеть "Поехали с нами" насчитывает более 300 офисов в 78 городах, 98% из которых работают по франчайзингу.

Основателями являются Антон Рудич, Мария Терехова и Алексей Коваль.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство иностранных дел заявило, что Турция откроет границы и возобновит пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля.

Кабинет Министров разрешил возобновление международных рейсов с 15 июня.