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09 июня 2020, вторник, 15:58 344
Общество 2020-06-09T16:15:01+03:00
Українські Новини
Условий для путешествий украинцев за границу пока нет, — турагентство

Условий для путешествий украинцев за границу пока нет, — турагентство

Валерия Драгомирова
Грузия, Турция, Туризм, Отпуск, лето-2020, Отдых-2020
Море. Фото: pixabay.
Море. Фото: pixabay.

Руководитель киевского отдела туристического агентства "Поехали с нами" Елена Буцын заявила, что агентству пока не предоставили перечень условий, при которых украинский турист получит разрешение на въезд в определенную страну, в то время, как в июле некоторые страны начнут принимать отдыхающих

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"У нас еще нет требований для украинских туристов. Нас каждый день о них спрашивают, мы сами ждем", - сказала Буцын.

Она отметила, что хотя уже есть страны, которые точно открывают границы для украинцев, такие как Турция и Грузия, принимающая сторона не присылала требования к украинским туристам.

Также никаких рекомендаций и указаний не приходило со стороны властей Украины.

На данный момент агентство ожидает открытия границ от Греции и Кипра.

Сеть "Поехали с нами" насчитывает более 300 офисов в 78 городах, 98% из которых работают по франчайзингу.

Основателями являются Антон Рудич, Мария Терехова и Алексей Коваль.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство иностранных дел заявило, что Турция откроет границы и возобновит пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля.

Кабинет Министров разрешил возобновление международных рейсов с 15 июня.

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