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09 июня 2020, вторник, 18:14 290
Судебная власть 2020-06-09T19:15:02+03:00
Українські Новини
Венедиктова против ликвидации НАБУ и САП

Венедиктова против ликвидации НАБУ и САП

Елена Новикова
Генпрокурор, ГПУ, НАБУ, САП, ГБР, Ирина Венедиктова, ВАКС
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая ранее обвинила САП в неэффективности, поддерживает в настоящее время работу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и выступает против их ликвидации или объединения с другими органами.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"На сегодняшнем этапе да. Я поддерживаю эту идею, пускай работают. САП, НАБУ и ВАКС, я считаю, на нынешнем этапе необходимы. На сегодня у нас очень коррупционная страна и пускай они дают результат", - сказала генпрокурор.

Говоря в целом о количестве правоохранительных органов в Украине, Венедиктова отметила, что их действительно много.

"Я считаю, что правоохранительных органов действительно много. Вы помните, как создавалось ГБР? Очень трудно. И в первых законопроектах НАБУ было частью ГБР, но все пошло не так, как хотелось. Поэтому сначала появилось НАБУ, потом ГБР, и, конечно, в стремлении реформировать правоохранительную систему в Украине получалось так, как получалось. Теперь нужно все анализировать и делать для страны все прагматично и разумно. Какие органы, для чего, во сколько нам обходятся и какие результаты", - подчеркнула генпрокурор.

Как сообщали Українськi Новини, не смотря на то, что Генпрокуратура обнаружила нарушения в работе Холодницкого, Ирина Венедиктова считает, что у него есть шанс переизбраться на второй срок.

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