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08 мая 2020, пятница, 18:31 669
Финансы 2020-05-08T19:15:01+03:00
Українські Новини
В апреле коммуналка подешевела. Как изменились цены в Украине в карантин

В апреле коммуналка подешевела. Как изменились цены в Украине в карантин

Надежда Комендантова
Цены, Инфляция, Карантин, рост цен, инфляция в Украине, карантин в Украине
Цены. Фото: delo.ua
Цены. Фото: delo.ua

В то время, как НБУ прогнозирует сокращение экономики во 2-м квартале 2020, в апреле 2020 года потребительские цены повысились на 0,8%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в апреле повысились на 2,1%, на одежду и обувь - повысились на 0,4%, на жилищно-коммунальные услуги - снизились на 3,2%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 2,1%, на образование – не изменились.

По сравнению с апрелем 2019 года в апреле 2020 года потребительские цены повысились на 2,1%.

В январе-апреле инфляция составила 1,5%.

Как сообщало агентство, в марте инфляция составила 0,8%.

Как сообщали Українські Новини, ранее экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее. 

Ранее Всемирный банк спрогнозировал инфляцию и ВВП в Украине в 2020.

Всемирный банк также прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5% при инфляции 8,9% в 2020 году.

 

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