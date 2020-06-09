Венедиктова доверяет следователям и прокурорам по делу Шеремета

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова доверяет следователям и прокурорам по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, досудебное расследование которого уже закончено.

Об этом она сообщила в интервью Українським Новинам.

"Давайте посмотрим. Неизвестно, к каким результатам придет суд. У нас, на сегодняшний день, нет оснований говорить о непрофессиональности или недобросовестности. Нужно говорить по факту, и тогда его оценивать", - сказала Венедиктова.

Она отметила, что не является прокурором в группе прокуроров по указанному делу, поэтому не может предоставить какую-то конкретику.

"Я считаю, что если следователи и прокуроры передали это дело в суд, то они усматривают реальность того, о чем идет речь в материалах. Понимая общественный резонанс и что каждое слово будет изучаться под микроскопом, они понимают свою ответственность за это. У меня нет оснований не доверять следователям и прокурорам в этом деле", - подытожила генпрокурор.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский заявил, что за дело об убийстве Павла Шеремета отвечает Арсен Аваков.

В конце февраля Нацполиция засекретила информацию относительно Антоненко, Кузьменко и Дугарь в расследовании убийства Шеремета.