После продолжительного роста гривна упала в цене. Курс НБУ на среду

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июня, на 4,07 коп. до 26,6412 UAH/USD, в то время, как во вторник в обменниках столицы курс продажи наличного доллара составил 26,7636 UAH/USD, курс покупки – 26,4727 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июня, на 9,48 коп. до 26,6005 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,7637 1 доллар США 26,6412 1 швейцарский франк 27,9229 10 иен 2,4637 10 российских рублей 3,8742 1 евро 30,0872

Как сообщали Українські Новини, экономисты рассказали, как будет меняться курс гривны к доллару до 2023 назвали главные риски для экономики Украины.

Ранее финансисты рассказали о том, как будет меняться курс гривны в июне.