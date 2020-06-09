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09 июня 2020, вторник, 17:03 15
Финансы 2020-06-09T17:15:01+03:00
Українські Новини
После продолжительного роста гривна упала в цене. Курс НБУ на среду

После продолжительного роста гривна упала в цене. Курс НБУ на среду

Елена Новикова
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Курс НБУ на 10 июня
Курс НБУ на 10 июня

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июня, на 4,07 коп. до 26,6412 UAH/USD, в то время, как во вторник в обменниках столицы курс продажи наличного доллара составил 26,7636 UAH/USD, курс покупки – 26,4727 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июня, на 9,48 коп. до 26,6005 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,7637
1 доллар США 26,6412
1 швейцарский франк 27,9229
10 иен 2,4637
10 российских рублей 3,8742
1 евро 30,0872

Как сообщали Українські Новини, экономисты рассказали, как будет меняться курс гривны к доллару до 2023 назвали главные риски для экономики Украины.

Ранее финансисты рассказали о том, как будет меняться курс гривны в июне.

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