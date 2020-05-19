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19 мая 2020, вторник, 07:10 459
Общество 2020-05-19T07:30:02+03:00
Українські Новини
Дистанция в 2 метра и наличие защитных масок: какие условия открытия пляжного сезона

Дистанция в 2 метра и наличие защитных масок: какие условия открытия пляжного сезона

Ирина Николенко
Минздрав Украины, Рекомендации по коронавирусу, ослабление карантина, Пляжный сезон
Минздрав может разрешить открыть пляжи. Фото:
Минздрав может разрешить открыть пляжи. Фото: "Думская"

После того, как с 11 мая в Украине начали ослаблять карантин и разрешили возобновить работу предприятий, Министерство здравоохранения планирует разрешить открыть пляжи для посещения, но с несколькими условиями. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

Как сообщил главный санитарный врач Украины, Министерство здравоохранения планирует разрешить посещать пляжи. Минздрав правел консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней Национальной академии медицинских наук.

В медустанове утверждают, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной инфекции. В связи с этим, в Украине могут разрешить открытие пляжного сезона. "Даже несмотря на то, что в пресной воде возбудитель выживает, по данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться сложно. Это только может быть при близком контакте. Поэтому и относительно речных пляжей также Минздрав будет давать разрешение работать в этом сезоне", – сообщил Виктор Ляшко.

Рекомендации для посещения пляжа

Чтобы посетить пляж, нужно придерживаться нескольких рекомендаций.

Так, людям возрастом старше 60 лет Минздрав не рекомендует посещать пляжи, а также тем, у кого есть хронические заболевания.

Кроме того, нужно соблюдать дистанцию не менее 2 метров.

Также нужно регулярно мыть руки.

Кашлять можно только в одноразовую салфетку или в локтевой сгиб.

Обязательное наличие защитных масок в обслуживающего персонала на пляже.  

Как сообщали Українськi Новини, с 22 мая киевская власть начинает второй этап ослабления карантина: заработают ТРЦ, возобновит работу наземный общественный транспорт. В министерство здравоохранения назвали 4 условия ослабления карантина.

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