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05 июня 2020, пятница, 11:30 1927
Политика 2020-06-05T13:00:03+03:00
Українські Новини
Санатории в Украине могут открыть с 10 июня

Санатории в Украине могут открыть с 10 июня

Елизавета Кесельман
Кабмин, Санатории, Виктор Ляшко, карантин в Украине, Открытие санаториев
Виктор Ляшко. Скриншот видео Кабмин
Виктор Ляшко. Скриншот видео Кабмин

Несмотря на то, что Киеву и еще 7 областям не разрешили полноценно открывать рестораны, Министерство здравоохранение допускает открытие санаториев с 10 июня при условии соблюдения критериев смягчения карантина. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"При условии соблюдения критериев с 10 июня может быть разрешено открытие заведений размещения людей. Это значит, что, кроме гостиниц, можно будет открывать санатории, а также другие места для отдыха", - сказал он.

Ляшко отметил, что на заседании правительства может быть рассмотрен вопрос увеличения предельно допустимого количества людей в туристической группе с 10 до 50 человек.

Как сообщали Українськi Новини,  Кабинет Министров обязал регионы отменять смягчение карантинных мер в случае несоответствия в течение 3 дней подряд критериям для смягчения.

Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня, согласно которой каждая область переходит к следующему этапу ослабления карантина в случае достижения необходимых эпидемиологических показателей.

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