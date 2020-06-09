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09 июня 2020, вторник, 06:15 135
Lifestyle 2020-06-09T07:30:02+03:00
Українські Новини
Какой сегодня праздник и День ангела

Какой сегодня праздник и День ангела

Ирина Николенко
Народные приметы, День Ангела, какой сегодня праздник, Церковные праздники, Православные праздники
9 июня отмечают день святой Феодоры. Фото: spzh.news
9 июня отмечают день святой Феодоры. Фото: spzh.news

8 июня православные христиане отмечали День Святого Духа, а сегодня отмечают День Мученицы Феодоры. По народным приметам, в этот день запрещалось женщинам и девушкам разговаривать друг с другом, передают Українські Новини.

9 июня верующие чтят память мученицы Феодоры, которая пострадала за христианскую веру в 304 году вместе с Дидимом – воином, который ее защищал. А в народе святую Феодору называли колючей на язык.

Народные традиции и приметы

В давние времена крестьяне запрещали женщинам и девушкам разговаривать друг с другом. Считалось, что это может навлечь большую беду.

Также в этот день запрещается ссориться.

Считается, что 9 июня нельзя заметать в доме, ведь можно вымести счастье и домового, который охраняет дом.

Если во время восхода солнца душно, то стоит ожидать в ближайшее время дождь.

В течение дня облачная погода, но к вечеру облака пропадают – следующий день будет ясный.

Что нельзя делать в этот день

Считается, что в этот день нельзя скупиться. Чтобы привлечь в свою жизнь изобилие и удачу, нужно испечь пироги или просто взять пищу и раздать ее бедным или нуждающимся.

В этот день запрещается завидовать.

Считается, что в этот день нужно научиться радоваться успехам других.

9 июня День Ангела празднуют: Иванна, Анастасия.

Ранее Українські Новини сообщали, православные христиане праздновали Троицу 7 июня.

Накануне Троицы, в субботу православные христиане отмечали поминальные дни – Родительскую субботу.

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