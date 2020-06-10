Свято, що 10 червня і хто відзначає День ангела. Привітання в картинках

Сьогодні, 10 червня, православні християни вшановують пам'ять Святого Микити, раніше, 9 червня, День ангела святкували Іванна і Анастасія.

Українські Новини розкажуть про основні народні традиції та прикмети, яких в народі реомендують дотримуватися цього дня.

Православні християни 10 червня відзначають День святого Микити. Святий мученик був сповідником, дуже милосердним і завжди допомагав бідним. Тому в цей день до нього звертаються з молитвами і просять допомоги.

Традиції і прикмети

В цей день прийнято молитися святому Микиті про захист маленьких гусенят від хижих птахів і звірів.

В цей день люди лікують дітей від неспокійного сну.

Вважається, що вагітні після спілкування з красивою жінкою народять здорового і міцного малюка.

Сни, які сьогодні сняться – не збуваються.

Якщо день на Микиту тихий, то урожай культур буде хорошим.

Що не можна робити сьогодні

10 червня не варто говорити з незнайомцями, адже наші предки вірили, що так можна накликати біду на свою сім'ю.

В цей день забороняється лихословити і лаятися, тому що так можна нашкодити врожаю.

В народі вірять, що 10 червня не варто економити на рідних і близьких, щоб все літо не ходити в злиднях.

День ангела відзначають: Денис, Гнат, Захар, Дмитро, Микита, Макар, Микола, Петро і Павло.

День ангела 10 червня. Фото: radiotrek.rv.ua

Привітання з Днем ангела у картинках.

Як привітати з Днем ангела. Фото: today.ua

Гарні поздоровлення в картинках.

Привітання в картинках. Фото: 24tv.ua

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