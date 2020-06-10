Свято, що 10 червня і хто відзначає День ангела. Привітання в картинках

Сьогодні, 10 червня, православні християни вшановують пам'ять Святого Микити, раніше, 9 червня, День ангела святкували Іванна і Анастасія. Українські Новини розкажуть про основні народні традиції та прикмети, яких в народі реомендують дотримуватися цього дня. Православні християни 10 червня відзначають День святого Микити. Святий мученик був сповідником, дуже милосердним і завжди допомагав бідним. Тому в цей день до нього звертаються з молитвами і просять допомоги. Традиції і прикмети В цей день прийнято молитися святому Микиті про захист маленьких гусенят від хижих птахів і звірів. В цей день люди лікують дітей від неспокійного сну. Вважається, що вагітні після спілкування з красивою жінкою народять здорового і міцного малюка. Сни, які сьогодні сняться – не збуваються. Якщо день на Микиту тихий, то урожай культур буде хорошим. Що не можна робити сьогодні 10 червня не варто говорити з незнайомцями, адже наші предки вірили, що так можна накликати біду на свою сім'ю. В цей день забороняється лихословити і лаятися, тому що так можна нашкодити врожаю. В народі вірять, що 10 червня не варто економити на рідних і близьких, щоб все літо не ходити в злиднях. День ангела відзначають: Денис, Гнат, Захар, Дмитро, Микита, Макар, Микола, Петро і Павло. День ангела 10 червня. Фото: radiotrek.rv.ua Привітання з Днем ангела у картинках. Як привітати з Днем ангела. Фото: today.ua Гарні поздоровлення в картинках. Привітання в картинках. Фото: 24tv.ua Раніше Українські Новини повідомляли, у понеділок на другий день після Трійці православні християни відзначали День Святого Духа. Астрологи розповіли, що чекає всіх на знаків зодіаку у перший місяць літа.