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  • "Записям Деркача" с разговором Байдена и Порошенко назначили экспертизу, — Венедиктова
09 июня 2020, вторник, 15:30 96
Политика 2020-06-09T16:15:01+03:00
Українські Новини
"Записям Деркача" с разговором Байдена и Порошенко назначили экспертизу, — Венедиктова

"Записям Деркача" с разговором Байдена и Порошенко назначили экспертизу, — Венедиктова

Кира Молчанова
Джо Байден, Петр Порошенко, Ирина Венедиктова, Венедиктова, Записи Деркача
Ирина Венедиктова. Фото Facebook Irina Venediktova
Ирина Венедиктова. Фото Facebook Irina Venediktova

Правоохранительные органы назначили экспертизу записей разговоров бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-Президента Петра Порошенко от 16 ноября 2016 года, обнародованных депутатом Рады Андреем Деркачем (внефракционный).

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Насколько мне известно, экспертиза назначена. Сейчас определяются обстоятельства осуществления записей, круг присутствующих лиц, применимые технические средства и возможность идентифицировать голоса. Дело расследуется строго в рамках закона, чтобы оно не стало политическим в свете предстоящих выборов в США", — сообщила она.

По ее словам, после этого будут отбираться образцы голоса Порошенко.

Также она считает, что после проведения экспертизы нужно будет поднимать вопрос сотрудничества с США по этому делу.

"Я думаю, что этот вопрос нужно будет поднимать после экспертизы. Если следователи и прокуроры определят, что такое сотрудничество необходимо, то такой вопрос следует решить. Здесь, повторюсь, важно не зайти в поле внешней политики, потому что так называемые эксперты пытаются своими проплаченными публикациями нагнетать там обстановку для того, чтобы как-то повлиять на это. Наша задача — не стать инструментом политических игр", - отметила Венедиктова.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко заявляет о сфабрикованности опубликованных 19 мая депутатом Деркачем записей его разговоров с Байденом и просит Службу безопасности Украины расследовать их происхождение.

Офис генпрокурора поручил НАБУ и СБУ расследовать дело по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко.

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