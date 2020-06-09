"Записям Деркача" с разговором Байдена и Порошенко назначили экспертизу, — Венедиктова

Правоохранительные органы назначили экспертизу записей разговоров бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-Президента Петра Порошенко от 16 ноября 2016 года, обнародованных депутатом Рады Андреем Деркачем (внефракционный).

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Насколько мне известно, экспертиза назначена. Сейчас определяются обстоятельства осуществления записей, круг присутствующих лиц, применимые технические средства и возможность идентифицировать голоса. Дело расследуется строго в рамках закона, чтобы оно не стало политическим в свете предстоящих выборов в США", — сообщила она.

По ее словам, после этого будут отбираться образцы голоса Порошенко.

Также она считает, что после проведения экспертизы нужно будет поднимать вопрос сотрудничества с США по этому делу.

"Я думаю, что этот вопрос нужно будет поднимать после экспертизы. Если следователи и прокуроры определят, что такое сотрудничество необходимо, то такой вопрос следует решить. Здесь, повторюсь, важно не зайти в поле внешней политики, потому что так называемые эксперты пытаются своими проплаченными публикациями нагнетать там обстановку для того, чтобы как-то повлиять на это. Наша задача — не стать инструментом политических игр", - отметила Венедиктова.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко заявляет о сфабрикованности опубликованных 19 мая депутатом Деркачем записей его разговоров с Байденом и просит Службу безопасности Украины расследовать их происхождение.

Офис генпрокурора поручил НАБУ и СБУ расследовать дело по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко.