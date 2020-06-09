В Минрегионе рассказали, при каком условии тарифы на тепло снизятся

В то время, как проект меморандума между Украиной и Международным валютным фондом предусматривает ежегодный пересмотр тарифов на отопление до начала отопительного сезона, снижение тарифов на отопление в отопительном сезоне 2020/2021 годов возможно при сохранении цены природного газа на уровне средней цены прошлого отопительного сезона, которая составила 4 048,5 гривен за 1 тыс. куб. м.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

Отмечается, что снижение тарифов на коммунальные услуги можно рассматривать только исходя из значения основных составляющих этих тарифов - стоимости природного газа (в тарифах на услуги по теплоснабжению затраты на природный газ занимают около 80%) и стоимости электрической энергии (в тарифах на услуги по водоснабжению и водоотведению расходы на электроэнергию занимают 30%).

"В случае, если цена природного газа в отопительном сезоне 2020/2021 годов будет на уровне средней цены (4 048,5 гривен за 1 тыс. куб. м), действовавшей в прошлом периоде, то появится возможность уменьшить тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды", - подчеркивается в сообщении.

Министерство напоминает, что в прошлом отопительном сезоне цена природного газа для предприятий теплоснабжения колебалась от 2 897 гривен за 1 тыс. куб. м (в апреле 2020 года) до 4 899 гривен за 1 тыс. куб. м (в ноябре 2019 года).

На данный момент полномочия по установлению тарифов на услуги по снабжению тепловой энергией, горячей водой, по предоставлению централизованного водоснабжения и водоотведения распределены между Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) и органами местного самоуправления.

При этом НКРЕКУ и органы местного самоуправления обязаны устанавливать тарифы на коммунальные услуги в размере не ниже экономически обоснованных затрат на производство данных услуг.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министром планирует изменить тарифы на электроэнергию для населения.

Также в Украине хотят разделить тарифы на транспортировку и поставку электроэнергии.