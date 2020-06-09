У Мінрегіоні розповіли, за яких умов тарифи на тепло знизяться

В наступному опалювальному сезоні 2020/2021 зниження тарифів на опалення років можливо при збереженні ціни природного газу на рівні середньої ціни минулого опалювального сезону, яка склала 4 048,5 гривень за 1 тис. куб. м., в той час, як проєкт меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачає щорічний перегляд тарифів на опалення до початку опалювального сезону.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Наголошується, що зниження тарифів на комунальні послуги можна розглядати тільки виходячи зі значення основних складових цих тарифів - вартості природного газу (у тарифах на послуги з теплопостачання витрати на природний газ займають близько 80%) та вартості електричної енергії (у тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення витрати на електроенергію займають 30%).

"У разі, якщо ціна природного газу в опалювальному сезоні 2020/2021 років буде на рівні середньої ціни (4 048,5 гривень за 1 тис. куб. м), що діяла в минулому періоді, то з'явиться можливість зменшити тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води", - підкреслюється в повідомленні.

Міністерство нагадує, що в минулому опалювальному сезоні ціна природного газу для підприємств теплопостачання коливалася від 2 897 гривень за 1 тис. куб. м (у квітні 2020 року) до 4 899 гривень за 1 тис. куб. м (у листопаді 2019 року).

На сьогодні повноваження зі встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії, гарячої води, з надання централізованого водопостачання та водовідведення розподілені між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) та органами місцевого самоврядування.

При цьому НКРЕКП та органи місцевого самоврядування зобов'язані встановлювати тарифи на комунальні послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на виробництво цих послуг.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів планує змінити тарифи на електроенергію для населення.

Також в Україні хочуть розділити тарифи на транспортування і постачання електроенергії.