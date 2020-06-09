Бананы, капуста и авокадо помогут избавиться от целлюлита, – диетологи

После того, как диетологи составили рейтинг продуктов, которые полезны для красоты волос и ногтей, во вторник 9 июня эксперты "Полезной программы", которая вышла на телеканале "Интер", рассказали, какие 3 продукта нужно употреблять, чтобы избавиться от целлюлита. Банан, авокадо и капуста помогут избавиться от "апельсиновой корочки", передают Українські Новини.

С целлюлитом пытаются бороться многие женщины. Но ни массаж, ни салонные процедуры не приносят ожидаемых результатов. Все дело в том, что избавиться от "апельсиновой корочки", нужно заниматься спортом и правильно питаться.

Ведущий Александр Лукьяненко и диетологи рассказали, какие продукты употреблять и как правильно питаться, чтобы уменьшить проявления целлюлита или навсегда избавиться от этой "неприятности".

Целлюлит бывает даже у очень стройных девушек, потому проблема не в лишнем весе, а в нарушении кровообращения и задержке жидкости в организме. Сжигать жир, выводить излишки жидкости и избавиться от целлюлита могут продукты: банан, авокадо и капуста.

Бананы

Как сообщает диетолог Анна Билокоз, банан – это "первая помощь" в борьбе с целлюлитом. Он содержит много калия, который выводит лишнюю воду из тканей, делая кожу более подтянутой.

"Также в мякоти плодов содержатся крахмал, клетчатка, пектины, белки, необходимые для организма человека магний, фосфор, кальций, железо, натрий, медь, цинк, а также витамины группы В, Е, С и РР. Всего один-два банана в день поднимут уровень гемоглобина в крови, помогут успокоить нервную систему и обеспечат отличное настроение, поскольку они содержат триптофан – аминокислоту, которая в организме человека превращается в гормон радости серотонин", – рассказала диетолог.

Авокадо

Авокадо способствует не только сжиганию жира, но и делает кожу более упругой. В авокадо содержится олеиновая кислота, которая регулирует аппетит, глютатион помогает печени очищать организм от токсинов, а ненасыщенные жирные кислоты в его составе делают кожу эластичной. "Авокадо – продукт достаточно калорийный, но в умеренном количестве он не нанесет вреда фигуре, а наоборот – принесет пользу", – рассказала эксперт по здоровому питанию Алексия Май.

Также авокадо полезен для сердца, сосудов и зрения. Он защищает клетки от старения. Плоды также содержат жиры, которые ускоряют обмен веществ и дают длительное чувство сытости.

Капуста

Избавиться от целлюлита может помочь белокочанная и брюссельская капуста. Последняя особенно насыщена антиоксидантами, что способствует сжиганию жиров. "В капусте содержатся почти все известные витамины, а также – фитонциды, ферменты, минеральные вещества: кальций, калий и даже железо. Она богата витаминами Р, К, U, Е, С, В. Также в ней содержатся сера, калий, магний, кальций, фосфор, медь и другие микроэлементы" – рассказала врач-гастроэнтеролог Анна Комарова.

Если регулярно употреблять капусту, она поможет похудеть. Клетчатка, которая в ней содержится, оказывает благотворное влияние на пищеварительную систему, стимулирует метаболизм, мягко очищает организм, выводит шлаки, токсины и холестерин. Кроме того, капуста низкокалорийная: в 100 г овоща – всего 28 калорий.

Анонс тематических выпусков "Полезной программы" на телеканале "Интер":

В среду, 10 июня, в 10:00 – ТОП-3 продуктов из муки.

В четверг, 11 июня, в 10:00 – рейтинг продуктов для наращивания мышц.

В пятницу, 12 июня, в 10:00 – спецвыпуск посвященный рейтингу популярных блюд для праздничного стола.

В субботу, 13 июня, в 10:00 – ТОП-3 самой питательной и вкусной рыбы.

Ранее Українські Новини сообщали, куриное, утиное, гусиное или индюшачье мясо может уберечь от сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты рассказали, какие ТОП-3 продукты могут улучшить пищеварение.