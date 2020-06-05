Эксперты назвали три продукта, которые улучшают пищеварение

Некачественная еда, малоподвижный образ жизни, постоянные стрессы и перекусы на ходу - все это приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Справиться с неприятностями и улучшить пищеварение помогут три продукта, кроме того, пользу принесут и разгрузочные дни. Об этом в пятницу, 5 июня, рассказали эксперты в спецвыпуске "Полезной программы" на телеканале "Интер". Свекла Польза: содержит в себе огромное количество полезных витаминов, микроэлементов и аминокислот; выводит шлаки, токсины и вредный холестерин; улучшает пищеварение, укрепляет сердечно-сосудистую систему; благодаря витамину В и железу свекла помогает в лечении анемии; за счет цинка и фосфора укрепляет костную систему; свекла - источник йода, поэтому незаменима при проблемах с щитовидной железой. Также этот овощ является природным антидепрессантом и оказывает мягкий слабительный эффект на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, в составе свеклы есть бетаин - антиоксидант, который очищает организм от вредных веществ", - говорит диетолог Ольга Безуглая. Салат "Метелка" от специалиста по здоровому питанию, нутрициолога Алексии Май Салат "Метелка". Фото: пресс-служба "Интера" "Салат подходит для очищения кишечника и похудения. Он помогает убрать несколько лишних килограммов, снизить уровень холестерина, а также поднять настроение и уровень энергии", - говорит эксперт. Возьмите в равных пропорциях сырую свеклу, морковь и капусту (по 200 г). Натрите или мелко нашинкуйте все овощи. Заправьте лимонным соком и 1 ст. ложкой растительного масла. Разделите на 3 порции. Есть их нужно в течение дня. Как быстро приготовить свеклу: Марина Искра и Дмитрий Чистяков, ведущие рубрики "Кухонные советы", советуют положить свеклу в кипящую воду, не накрывая кастрюлю крышкой. Вода должна полностью покрывать корнеплоды. Через 20 минут слейте кипяток и поставьте под ледяную воду минут на 10. Температурный перепад быстро доводит свеклу до готовности. Еще один вкусный и быстрый способ приготовления свеклы - испечь в микроволновке или духовке при температуре 200 градусов, поместив в пакет для запекания. Это тоже займет 20 минут. Овсянка Польза: активизирует работу мозга; укрепляет нервную систему; нормализует работу почек и печени; предотвращает проблемы щитовидной железы; укрепляет здоровье; замедляет процессы старения. "Этот чудо-продукт, благодаря витаминам, минералам, клетчатке, антиоксидантам, входящим в его состав, помогает не только улучшить пищеварение и разогнать обмен веществ, но и снизить уровень холестерина и сахара в крови. Овсянка содержит полноценные белки, которые легко перевариваются, а по содержанию углеводов она равна гречке, поэтому ее можно употреблять даже при сахарном диабете", - говорит диетолог Борис Скачко. Он также отмечает, что овсянка достаточно калорийный продукт. Чтобы не набрать вес, необходимо правильно комбинировать продукты: овсянку можно есть в любой прием пищи, но не каждый день. Разовая порция - до 4 столовых ложек. Чтобы каша лучше усвоилась, ее нужно варить на воде с добавлением специй, пряностей, а также фруктов и овощей, тогда она станет более полезной для здоровья. А вот вместе с молоком и белками употреблять ее не рекомендуется, чтобы не провоцировать гниение и дисбактериоз кишечника. Творожок с овсянкой" от президента Киевской ассоциации шеф-поваров Ивана Брагина Творожок с овсянкой. Фото: пресс-служба телеканала "Интер" Возьмите 1 ст. ложку овсяных хлопьев и перебейте в кофемолке или блендере в муку. Для вкуса можно предварительно обжарить овсянку на сливочном масле. Затем возьмите творог, добавьте в него овсяную муку и мед, перемешайте. Сверху украсьте свежими фруктами. Как выбрать качественную овсянку Александр Лукьяненко, ведущий "Полезной программы" уверяет, что для того, чтобы выбрать полезный продукт, стоит разобраться в тонкостях приготовления этой каши. В зависимости от степени обработки зерна овсянка может иметь вид крупы или хлопьев. Крупа овсяная недробленая - это овес, который претерпевает наименьшее механическое и температурное влияние. Такая каша сохраняет все полезные вещества зерна, однако ее приготовление занимает много времени: сначала зерно замачивают на 5 часов, а потом еще 2 часа варят. Крупа овсяная дробленая - это овес, который отделяют от оболочки и расплющивают. Благодаря этому каша нежнее на вкус, не требует предварительного замачивания и готовится за 40 минут. Овсяные хлопья бывают двух видов - "Геркулес" и "Экстра". Их получают путем шлифовки, расплющивания и обработки очищенного овса с помощью пара. "Геркулес" варят 15 минут, а хлопья "Экстра" достаточно залить кипятком и настаивать 2-3 минуты. Правда, пользы в такой каше меньше, чем в "Геркулесе" или крупе". Ряженка Польза: регулярное употребление ряженки быстро насыщает и заряжает энергией; улучшает пищеварение; положительно сказывается на работе желудка; стимулирует выделение желчи; активно борется с патогенными микроорганизмами; улучшает состояние мышечной системы, слизистой оболочки и кожи. "В одном стакане ряженки содержится ¼ часть суточной потребности человека в кальции и 1\/5 - в фосфоре. Рекомендуется пить ряженку на ночь, добавляя фрукты или зелень. Суточная норма потребления для взрослого человека - 1-2 стакана в день", - говорит диетолог Борис Скачко. "Гуслянка" от ведущего Александра Лукьяненко Гуслянка. Фото: пресс-служба телеканала "Интер" Для приготовления нагреваем 1 л молока до 40-45 °С, а затем охлаждаем до 30-35 °С. Обмазываем стенки глиняного горшка 1 ст. ложкой кислой сметаны. Осторожно наливаем в горшок теплое молоко, не перемешиваем. Оборачиваем горшок полотенцем и на сутки ставим в темное прохладное место (крышкой не закрываем). Хранить ее нужно в холодильнике, чтобы предотвратить дальнейший процесс окисления. Маска для волос из ряженки Сестры из дуэта "Анна-Мария" рассказали, что из ряженки хорошо делать маски для сухих и ослабленных волос, обладающие укрепляющими и питательными свойствами. Ряженку нужно нанести на волосы, обматать голову полотенцем и спустя 30 минут смыть. После еще можно ополоснуть волосы отваром ромашки или водой с несколькими каплями лимонного сока. Прикорневая зона получает комплекс витаминов и микроэлементов, что активизирует кровообращение. Локоны становятся более густыми и послушными. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=quD60aZDxmA" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали о том, чем лучше заправлять блюда, а также о том, какое мясо птицы принесет наибольшую пользу.