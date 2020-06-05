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05 июня 2020, пятница, 22:30 28
Lifestyle 2020-06-05T22:31:55+03:00
Українські Новини
Эксперты назвали три продукта, которые улучшают пищеварение

Эксперты назвали три продукта, которые улучшают пищеварение

Елена Новикова
Рецепт, Интер, Свекла, польза, Телеканал Интер, Полезная программа, Овсянка, Советы экспертов, Ряженка

Некачественная еда, малоподвижный образ жизни, постоянные стрессы и перекусы на ходу - все это приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Справиться с неприятностями и улучшить пищеварение помогут три продукта, кроме того, пользу принесут и разгрузочные дни. Об этом в пятницу, 5 июня,  рассказали эксперты в спецвыпуске "Полезной программы" на телеканале "Интер".

Свекла

Польза:

  • содержит в себе огромное количество полезных витаминов, микроэлементов и аминокислот;
  • выводит шлаки, токсины и вредный холестерин;
  • улучшает пищеварение,
  • укрепляет сердечно-сосудистую систему;
  • благодаря витамину В и железу свекла помогает в лечении анемии;
  • за счет цинка и фосфора укрепляет костную систему;
  • свекла - источник йода, поэтому незаменима при проблемах с щитовидной железой.

Также этот овощ является природным антидепрессантом и оказывает мягкий слабительный эффект на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, в составе свеклы есть бетаин - антиоксидант, который очищает организм от вредных веществ", - говорит диетолог Ольга Безуглая.

Салат "Метелка" от специалиста по здоровому питанию, нутрициолога Алексии Май

Салат Салат "Метелка". Фото: пресс-служба "Интера"

"Салат подходит для очищения кишечника и похудения. Он помогает убрать несколько лишних килограммов, снизить уровень холестерина, а также поднять настроение и уровень энергии", - говорит эксперт.

Возьмите в равных пропорциях сырую свеклу, морковь и капусту (по 200 г). Натрите или мелко нашинкуйте все овощи. Заправьте лимонным соком и 1 ст. ложкой растительного масла. Разделите на 3 порции. Есть их нужно в течение дня.

Как быстро приготовить свеклу:

Марина Искра и Дмитрий Чистяков, ведущие рубрики "Кухонные советы", советуют положить свеклу в кипящую воду, не накрывая кастрюлю крышкой. Вода должна полностью покрывать корнеплоды. Через 20 минут слейте кипяток и поставьте под ледяную воду минут на 10. Температурный перепад быстро доводит свеклу до готовности. Еще один вкусный и быстрый способ приготовления свеклы - испечь в микроволновке или духовке при температуре 200 градусов, поместив в пакет для запекания. Это тоже займет 20 минут.

Овсянка

Польза:

  • активизирует работу мозга;
  • укрепляет нервную систему;
  • нормализует работу почек и печени;
  • предотвращает проблемы щитовидной железы;
  • укрепляет здоровье;
  • замедляет процессы старения.

"Этот чудо-продукт, благодаря витаминам, минералам, клетчатке, антиоксидантам, входящим в его состав, помогает не только улучшить пищеварение и разогнать обмен веществ, но и снизить уровень холестерина и сахара в крови. Овсянка содержит полноценные белки, которые легко перевариваются, а по содержанию углеводов она равна гречке, поэтому ее можно употреблять даже при сахарном диабете", - говорит диетолог Борис Скачко.

Он также отмечает, что овсянка достаточно калорийный продукт. Чтобы не набрать вес, необходимо правильно комбинировать продукты: овсянку можно есть в любой прием пищи, но не каждый день. Разовая порция - до 4 столовых ложек. Чтобы каша лучше усвоилась, ее нужно варить на воде с добавлением специй, пряностей, а также фруктов и овощей, тогда она станет более полезной для здоровья. А вот вместе с молоком и белками употреблять ее не рекомендуется, чтобы не провоцировать гниение и дисбактериоз кишечника.

Творожок с овсянкой" от президента Киевской ассоциации шеф-поваров Ивана Брагина

Творожок с овсянкой. Фото: пресс-служба телеканала Творожок с овсянкой. Фото: пресс-служба телеканала "Интер"

Возьмите 1 ст. ложку овсяных хлопьев и перебейте в кофемолке или блендере в муку. Для вкуса можно предварительно обжарить овсянку на сливочном масле. Затем возьмите творог, добавьте в него овсяную муку и мед, перемешайте. Сверху украсьте свежими фруктами.

Как выбрать качественную овсянку

Александр Лукьяненко, ведущий "Полезной программы" уверяет, что для того, чтобы выбрать полезный продукт, стоит разобраться в тонкостях приготовления этой каши. В зависимости от степени обработки зерна овсянка может иметь вид крупы или хлопьев. Крупа овсяная недробленая - это овес, который претерпевает наименьшее механическое и температурное влияние. Такая каша сохраняет все полезные вещества зерна, однако ее приготовление занимает много времени: сначала зерно замачивают на 5 часов, а потом еще 2 часа варят. Крупа овсяная дробленая - это овес, который отделяют от оболочки и расплющивают. Благодаря этому каша нежнее на вкус, не требует предварительного замачивания и готовится за 40 минут. Овсяные хлопья бывают двух видов - "Геркулес" и "Экстра". Их получают путем шлифовки, расплющивания и обработки очищенного овса с помощью пара. "Геркулес" варят 15 минут, а хлопья "Экстра" достаточно залить кипятком и настаивать 2-3 минуты. Правда, пользы в такой каше меньше, чем в "Геркулесе" или крупе".

Ряженка

Польза:

  • регулярное употребление ряженки быстро насыщает и заряжает энергией;
  • улучшает пищеварение;
  • положительно сказывается на работе желудка;
  • стимулирует выделение желчи;
  • активно борется с патогенными микроорганизмами;
  • улучшает состояние мышечной системы, слизистой оболочки и кожи.

"В одном стакане ряженки содержится ¼ часть суточной потребности человека в кальции и 1/5 - в фосфоре. Рекомендуется пить ряженку на ночь, добавляя фрукты или зелень. Суточная норма потребления для взрослого человека - 1-2 стакана в день", - говорит диетолог Борис Скачко.

"Гуслянка" от ведущего Александра Лукьяненко

Гуслянка. Фото: пресс-служба телеканала Гуслянка. Фото: пресс-служба телеканала "Интер"

Для приготовления нагреваем 1 л молока до 40-45 °С, а затем охлаждаем до 30-35 °С. Обмазываем стенки глиняного горшка 1 ст. ложкой кислой сметаны. Осторожно наливаем в горшок теплое молоко, не перемешиваем. Оборачиваем горшок полотенцем и на сутки ставим в темное прохладное место (крышкой не закрываем). Хранить ее нужно в холодильнике, чтобы предотвратить дальнейший процесс окисления.

Маска для волос из ряженки

Сестры из дуэта "Анна-Мария" рассказали, что из ряженки хорошо делать маски для сухих и ослабленных волос, обладающие укрепляющими и питательными свойствами. Ряженку нужно нанести на волосы, обматать голову полотенцем и спустя 30 минут смыть. После еще можно ополоснуть волосы отваром ромашки или водой с несколькими каплями лимонного сока. Прикорневая зона получает комплекс витаминов и микроэлементов, что активизирует кровообращение. Локоны становятся более густыми и послушными.

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали о том, чем лучше заправлять блюда, а также о том, какое мясо птицы принесет наибольшую пользу.

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