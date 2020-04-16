подписаться на рассылку
27 27.5
29.25 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Америка
  • В открытом океане недалеко от США из-за карантина застрял круизный лайнер с 250 украинцами
16 апреля 2020, четверг, 15:32 405
Америка 2020-04-16T15:32:17+03:00
Українські Новини
В открытом океане недалеко от США из-за карантина застрял круизный лайнер с 250 украинцами

В открытом океане недалеко от США из-за карантина застрял круизный лайнер с 250 украинцами

Елизавета Кесельман
США, Украинцы, Лайнер, Экипаж, круизный лайнер, лайнер Carnival Elation
Лайнер Carnival Elation. Фото: twitter.com/sselenistan
Лайнер Carnival Elation. Фото: twitter.com/sselenistan

В открытом океане, недалеко от Майами (США, штат Флорида), остановился круизный лайнер Carnival Elation, на котором находятся 250 граждан Украины. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что все украинцы, находящиеся на борту лайнера – являются его работниками. Судно стоит в океане из-за карантина. Также сообщается, что выйти на берег пассажиры не могут.

Как передают очевидцы, обычно, круизный лайнер "Carnival Elation" вмещает более две тысячи туристов и еще почти тысячу человек персонала. Однако, пока все ждут возвращения домой, придерживаются всех правил изоляции. В каютах живут по одному. Их контролирует охрана.

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что оно обеспечивает возвращение граждан, если этот процесс было правильно реализовано другими ведомствами. Над возвращением 250 украинцев сейчас уже работают.

Отмечается, что компания-работодатель заказала чартер, чтобы доставить украинцев домом. Говорят, что им удалось договориться и о зеленом коридоре с дипломатами в Америке. Он нужен, потому что украинцы работали на Багамах, и американской визы у них не было. Уже 8 апреля они должны были лететь домой. Однако Киев отказался принять чартерный рейс.

"Можно предположить, что не до конца была проработана логистика компанией, по обсервационным мероприятиям в Украине. Прорабатываются вопросы, другие пути, через другие страны, возможно Беларусь, возвращение наших сограждан не просто в Украину, а к местам проживания", - рассказал начальник отдела кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

Юристы утверждают, что в Украине не выработано алгоритма действий в таких случаях.

"Когда мы смотрим наше постановление, то там есть порядок госпитализации. Никаких вопросов о согласовании прилетов, распределения обязанностей там нет. У нас нет рабочих механизмов которые бы позволяли объективно всем работать", - рассказывает юрист Виталий Собкович.

Как сообщали Українські Новини, во Франции из-за коронавируса изолировали весь экипаж авианосца "Шарль-де-Голь". 

Кроме того, в гавань Нью-Йорка прибыл плавучий корабль-госпиталь, оборудованный на 1000 коек и 12 операционных. 

Больше новостей о: США Украинцы Лайнер Экипаж круизный лайнер лайнер Carnival Elation

В рамках обмена Украина вернула с оккупированных территорий 20 граждан
В Ионинском монастыре новые случаи коронавируса. Его хотят закрыть на карантин
Новости
Польша планирует со следующего понедельника открывать парки и игровые площадки 15:56
"Буквы" нашли нестыковки и след группы Богдана-Ваврыша в скандале вокруг Поворозника 15:50
Верховная Рада приняла закон о "законодательном спаме" поправок 15:48
В Вооруженных силах зафиксировали вторую смерть от коронавируса 15:42
В открытом океане недалеко от США из-за карантина застрял круизный лайнер с 250 украинцами 15:32
больше новостей
В Минсоцполитики рассказали, когда и кому выплатят по 1 тыс. гривен 05:50 Инфографика
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве пока есть только в одной аптечной сети: цена и где купить 16:16
Пенсионный фонд в мобильном телефоне: как установить и пользоваться приложением 05:30 Инфографика
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
больше новостей
Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни 07:31 Документ
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
В Минсоцполитики рассказали, когда и кому выплатят по 1 тыс. гривен 05:50 Инфографика
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
Чорновол "полностью свободна": суд не избрал ей меру пресечения 11:50
больше новостей
В Киеве 644 случая коронавируса, за день еще один летальный
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok