В открытом океане недалеко от США из-за карантина застрял круизный лайнер с 250 украинцами

В открытом океане, недалеко от Майами (США, штат Флорида), остановился круизный лайнер Carnival Elation, на котором находятся 250 граждан Украины. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что все украинцы, находящиеся на борту лайнера – являются его работниками. Судно стоит в океане из-за карантина. Также сообщается, что выйти на берег пассажиры не могут.

Как передают очевидцы, обычно, круизный лайнер "Carnival Elation" вмещает более две тысячи туристов и еще почти тысячу человек персонала. Однако, пока все ждут возвращения домой, придерживаются всех правил изоляции. В каютах живут по одному. Их контролирует охрана.

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что оно обеспечивает возвращение граждан, если этот процесс было правильно реализовано другими ведомствами. Над возвращением 250 украинцев сейчас уже работают.

Отмечается, что компания-работодатель заказала чартер, чтобы доставить украинцев домом. Говорят, что им удалось договориться и о зеленом коридоре с дипломатами в Америке. Он нужен, потому что украинцы работали на Багамах, и американской визы у них не было. Уже 8 апреля они должны были лететь домой. Однако Киев отказался принять чартерный рейс.

"Можно предположить, что не до конца была проработана логистика компанией, по обсервационным мероприятиям в Украине. Прорабатываются вопросы, другие пути, через другие страны, возможно Беларусь, возвращение наших сограждан не просто в Украину, а к местам проживания", - рассказал начальник отдела кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

Юристы утверждают, что в Украине не выработано алгоритма действий в таких случаях.

"Когда мы смотрим наше постановление, то там есть порядок госпитализации. Никаких вопросов о согласовании прилетов, распределения обязанностей там нет. У нас нет рабочих механизмов которые бы позволяли объективно всем работать", - рассказывает юрист Виталий Собкович.

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