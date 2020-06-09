Венедиктова считает перспективным дело о происхождении картин Порошенко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает перспективным дело о картинах из коллекции бывшего Президента Петра Порошенко, которое расследует Госбюро расследований.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Мне кажется, это интересное дело по кругу участников, происхождению картин и источников их приобретения", - сказала Венедиктова.

Она уверена, что для того, чтобы максимально обесценить работу следователей, заинтересованными лицами был поднят информационный шум по этому поводу.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева наложил арест на коллекцию картин бывшего Президента Петра Порошенко в музее Ивана Гончара в столице.

ГБР расследует дело, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова получает зарплату генпрокурора на руки в размере 38 тыс. гривен, но ей, по ее же признанию, не хватает этой зарплаты.