Адская жара до +35 и дожди с грозами. Прогноз погоды на 9 июня

8 июня в Киеве ясно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +30…+32 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный небольшой дождь с грозами, ветер юго-восточный, 15-20 м/с, температура ночью +10...+17 градусов, днем +​​21...+28 градусов.

В Карпатах местами кратковременный дождь с грозами, температура ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь с грозами, температура ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23...+25 градусов.

В Сваляве также днем небольшой дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +28...+33 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +27...+34 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +28...+34 градуса.

На юге Украины также переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +27...+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13....+19 градусов, днем +28...+34 градуса.

В Ялте без осадков, температура ночью +16...+18 градусов, днем +27...+32 градуса.

8 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +16...+22 градуса, в Днепре возле Киева +17 градусов.

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