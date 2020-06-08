Адская жара до +35 и дожди с грозами. Прогноз погоды на 9 июня

8 июня в Киеве ясно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +30…+32 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременный небольшой дождь с грозами, ветер юго-восточный, 15-20 м\/с, температура ночью +10...+17 градусов, днем +21...+28 градусов. В Карпатах местами кратковременный дождь с грозами, температура ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25 градусов. В Трускавце кратковременный дождь с грозами, температура ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25 градусов. В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23...+25 градусов. В Сваляве также днем небольшой дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +25…+27 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +28...+33 градуса. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +27...+34 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +28...+34 градуса. На юге Украины также переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +27...+32 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +13....+19 градусов, днем +28...+34 градуса. В Ялте без осадков, температура ночью +16...+18 градусов, днем +27...+32 градуса. 8 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +16...+22 градуса, в Днепре возле Киева +17 градусов. Ранее Українські Новини писали, как уберечь себя и близких от экстремальной жары во время летнего сезона. Ранее засуха уничтожила всходы озимых почти на четверти миллиона гектаров.