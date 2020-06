Сомбреро, надувная лодка и теплицы: как Германия помогает посетителям ресторанов креативно соблюдать дистанцию

Негабаритные сомбреро в Бургер Кинг

Заведение Бургер Кинг на правах своего названия может носить корону, но его постетители в Германии носят сомбреро, чтобы быть на расстоянии не менее шести футов друг от друга, наслаждаясь своей едой.

Теплицы в Mediamatic ETEN

А вот прибрежный ресторан в Амстердаме Mediamatic ETEN создал свою модель теплиц для индивидуальных вечеринок до трех человек. Ресторан начал использовать стеклянные камеры в форме небольших домов.

Надувыне лодки в пивном ресторане Novy's

В немецком городе Хаген пивной ресторан Novy's также организовал необычное обслуживание людей. Хозяин ресторана Томас Билефельд построил необычные маленькие передвижные столики, в которых есть место для одного человека, чтобы гости могли обслуживаться снаружи и на безопасном расстоянии, независимо от погоды. По внешнему виду они напоминают надувную круглую лодку или батут. В настоящее время ресторан насчитывает только 10 таких необычных столов.

An Ocean City restaurant has introduced one creative way it plans to ensure customers maintain social distance as coronavirus restrictions are eased in the Maryland resort town. https://t.co/FUp0NKUrr4 pic.twitter.com/BRPtNwlDrn