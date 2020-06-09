Сомбреро, надувная лодка и теплицы: как Германия помогает посетителям ресторанов креативно соблюдать дистанцию

В отличие от Польши, где власти задумываются над возвращением карантинных ограничений, Германия практически вышла из карантина. В стране открылись рестораны и бары, а также границы с ближними странами. Но, чтобы соблюдать дистанцию в закрытых помещениях с целью не подхватить инфекцию повторно, общественные заведения с креативом "защищают" своих посетителей, придумывая разные меры соблюдения дистанции. Об этом передает АВС news.

Негабаритные сомбреро в Бургер Кинг

Заведение Бургер Кинг на правах своего названия может носить корону, но его постетители в Германии носят сомбреро, чтобы быть на расстоянии не менее шести футов друг от друга, наслаждаясь своей едой.

distancing, but make it fashion pic.twitter.com/lVn1No5Jwq — Burger King (@BurgerKing) May 22, 2020

Теплицы в Mediamatic ETEN

А вот прибрежный ресторан в Амстердаме Mediamatic ETEN создал свою модель теплиц для индивидуальных вечеринок до трех человек. Ресторан начал использовать стеклянные камеры в форме небольших домов.

Надувыне лодки в пивном ресторане Novy's

В немецком городе Хаген пивной ресторан Novy's также организовал необычное обслуживание людей. Хозяин ресторана Томас Билефельд построил необычные маленькие передвижные столики, в которых есть место для одного человека, чтобы гости могли обслуживаться снаружи и на безопасном расстоянии, независимо от погоды. По внешнему виду они напоминают надувную круглую лодку или батут. В настоящее время ресторан насчитывает только 10 таких необычных столов.

An Ocean City restaurant has introduced one creative way it plans to ensure customers maintain social distance as coronavirus restrictions are eased in the Maryland resort town. https://t.co/FUp0NKUrr4 pic.twitter.com/BRPtNwlDrn — ABC News (@ABC) May 18, 2020

Надувные шляпы в кондитерской Rothe

Тем временем в одном из немецких городов Шверин после ослабления карантинных ограничений, администрация заведения начала выдавать специальные надувные шляпы с двумя продолговатыми линиями, по виду напоминающие вертолет, чтобы помощь своим посетителям соблюдать дистанцию.

KEEP YOUR DISTANCE: A café in Germany has found a colorful way to enforce social distancing among patrons—by strapping pool noodles to hats. https://t.co/KVmXikGo9B pic.twitter.com/ZRzIIJStDp — ABC News (@ABC) May 18, 2020

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве рассказали, как в Украине будут проводить культурные праздничные мероприятия во время карантина.

Ранее сообщалось о том, что с 10 июня в Украине могут возобновить работу баз отдыха. Но только в тех областях, которые готовы к переходу на следующий этап смягчения карантина.