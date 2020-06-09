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  • Сомбреро, надувная лодка и теплицы: как Германия помогает посетителям ресторанов креативно соблюдать дистанцию
09 июня 2020, вторник, 14:02 181
Европа 2020-06-09T14:03:42+03:00
Українські Новини
Сомбреро, надувная лодка и теплицы: как Германия помогает посетителям ресторанов креативно соблюдать дистанцию

Сомбреро, надувная лодка и теплицы: как Германия помогает посетителям ресторанов креативно соблюдать дистанцию

Елизавета Кесельман
Германия, коронавирус в Германии, открытие ресторанов, Ослабление границ

В отличие от Польши, где власти задумываются над возвращением карантинных ограничений, Германия практически вышла из карантина. В стране открылись рестораны и бары, а также границы с ближними странами. Но, чтобы соблюдать дистанцию в закрытых помещениях с целью не подхватить инфекцию повторно, общественные заведения с креативом "защищают" своих посетителей, придумывая разные меры соблюдения дистанции. Об этом передает АВС news.

Негабаритные сомбреро в Бургер Кинг

Заведение Бургер Кинг на правах своего названия может носить корону, но его постетители в Германии носят сомбреро, чтобы быть на расстоянии не менее шести футов друг от друга, наслаждаясь своей едой.

 

Теплицы в Mediamatic ETEN 

А вот прибрежный ресторан в Амстердаме Mediamatic ETEN создал свою модель теплиц для индивидуальных вечеринок до трех человек. Ресторан начал использовать стеклянные камеры в форме небольших домов.

 

Надувыне лодки в пивном ресторане Novy's

В немецком городе Хаген пивной ресторан Novy's также организовал необычное обслуживание людей. Хозяин ресторана Томас Билефельд построил необычные маленькие передвижные столики, в которых есть место для одного человека, чтобы гости могли обслуживаться снаружи и на безопасном расстоянии, независимо от погоды. По внешнему виду они напоминают надувную круглую лодку или батут. В настоящее время ресторан насчитывает только 10 таких необычных столов.

 

Надувные шляпы в кондитерской Rothe

Тем временем в одном из немецких городов Шверин после ослабления карантинных ограничений, администрация заведения начала выдавать специальные надувные шляпы с двумя продолговатыми линиями, по виду напоминающие вертолет, чтобы помощь своим посетителям соблюдать дистанцию. 

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве рассказали, как в Украине будут проводить культурные праздничные мероприятия во время карантина. 

Ранее сообщалось о том, что с 10 июня в Украине могут возобновить работу баз отдыха. Но только в тех областях, которые готовы к переходу на следующий этап смягчения карантина.

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