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  • Кто несет ответственность за отсутствие посадок топ-чиновников: генпрокурор перечислила виноватых
09 июня 2020, вторник, 13:35 362
Политика 2020-06-09T14:15:35+03:00
Українські Новини
Кто несет ответственность за отсутствие посадок топ-чиновников: генпрокурор перечислила виноватых

Кто несет ответственность за отсутствие посадок топ-чиновников: генпрокурор перечислила виноватых

Ольга Фандорина
Генпрокурор, уголовная ответственность, Ирина Венедиктова, посадки коррупционеров
Венедиктова. Фото: pravda.com.ua
Венедиктова. Фото: pravda.com.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая пожаловалась на небольшую зарплату, считает, что за отсутствие "посадок" топ-коррупционеров и топ-чиновников должны ответить Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Если открыть сайт Офиса Генпрокурора и посмотреть, то можно увидеть, что прокуроры "посадки" обеспечивают. Только по направлению организованной преступности за март-май по 391 делу направленному в суд, 101 человеку избрана мера пресечения - содержание под стражей; 24 приговора, 7 из которых набрали законную силу, реальные сроки наказания в отношении 29 лиц. Но, общество не интересуют эти посадки. Общество интересует совсем другие посадки, топ-коррупционеров, топ-чиновников. К кому вопрос с топ-коррупционерами, когда у нас есть замкнутый круг: НАБУ, САП и ВАКС?" - сказала Венедиктова.

Также по ее мнению, необходимо менять Уголовный процессуальный кодекс, который будет соответствовать и здравому смыслу и верховенству права.

Она считает, что вопрос "посадок" нужно адресовать всем.

"Прокурорам и судьям. Я, в том числе, не снимаю с себя ответственность", - заявила Венедиктова.

Сообщается также, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что не получала предложений о взятке, так как такие люди не хотят себя ставить в глупое положение.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Ирина Венедиктова готова при наличии оснований и достаточных доказательств подписать подозрение бывшему Президенту Петру Порошенко.

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