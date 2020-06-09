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09 июня 2020, вторник, 13:10 1889
Происшествия 2020-06-09T14:15:02+03:00
Українські Новини
Из-за ДТП в Житомирской области, где погиб 2-летний ребенок и трое взрослых, задержали полицейского

Из-за ДТП в Житомирской области, где погиб 2-летний ребенок и трое взрослых, задержали полицейского

Кира Молчанова
ДТП, Расследование, Полицейский, Житомирская область, ГБР
В Житомирской области столкнулись два авто. Фото: пресс-служба Национальной полиции
В Житомирской области столкнулись два авто. Фото: пресс-служба Национальной полиции

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием полицейского, повлекшее гибель 2-летнего ребенка и 3 взрослых в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием инспектора полиции одного из отделов ГУ Нацполиции в Житомирской области (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в нем.

По предварительной информации, 8 мая 10:00 утра вблизи села Скребеличи Овручского района Житомирской области полицейский, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer, не предоставил преимущества в движении автомобилю ЗАЗ Daewoo, которым управлял мастер леса ГП "Овручский лесхоз", в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП водитель автомобиля ЗАЗ Daewoo и три пассажира, среди которых 2-летний ребенок, погибли на месте.

Еще одна пассажирка ЗАЗа и водитель Mitsubishi Lancer госпитализированы в местную больницу.

Следователи ГБР задержали полицейского.

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Как сообщали Українськi Новини, водителя Mitsubishi, который попал в смертельное для четырех человек ДТП под Житомиром, взяли под стражу.

ГБР начало расследовать ДТП с участием 4 полицейских в Харькове.

 

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