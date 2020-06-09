Одного из водителей, попавших в смертельное ДТП под Житомиром, взяли под стражу

Водителя Mitsubishi, который попал в смертельное для четырех человек ДТП под Житомиром, взяли под стражу. Сейчас начато досудебное расследование. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Житомирской области. Авария произошла на автодороге Орехов-Сливочное, вблизи с. Скребеличи. Водитель автомобиля Mitsubishi, 23-летний житель Овруча, выезжал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos под управлением 24-летнего жителя райцентра. В результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля Lanos: 50-летняя жительница Овручского района, 46-летняя женщина и 1,9-летняя девочка, жительницы г. Овруча. Водитель Mitsubishi и 20-летняя пассажирка Lanos получили телесные повреждения и были доставлены в местную больницу. В полиции рассказали, что за рулем автомобиля Mitsubishi находился инспектор следственного отделения Лугинского отделение полиции. Поэтому о происшествии сообщено Государственное бюро расследований, куда будут переданы материалы досудебного расследования. Водитель задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины. Продолжается установка всех обстоятельств, также проводится служебное расследование. В Житомирской области столкнулись два авто. Фото: пресс-служба Национальной полиции Как сообщали Українські Новини, на днях в Харькове произошла смертельная авария, во время которой погиб водитель легкового автомобиля ВАЗ.