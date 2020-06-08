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08 июня 2020, понедельник, 17:51 918
Происшествия 2020-06-09T01:00:04+03:00
Українські Новини
В результате ДТП в Житомирской области погибли трое взрослых и 9-месячная девочка

В результате ДТП в Житомирской области погибли трое взрослых и 9-месячная девочка

Елена Новикова
Авария, ДТП, пострадавшие в ДТП, смертельное ДТП, Нацполиция, ДТП в Житомирской области
ДТП в Житомирской области. Фото: Нацполиция
ДТП в Житомирской области. Фото: Нацполиция

В понедельник, 8 июня, около 10:00 на автодороге Орехов-Сливочное произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли трое взрослых и ребенок, в то время, как ранее сообщалось, что 6 июня на кладбище под Ивано-Франковском произошло масштабное ДТП.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Житомирской области.

Так, сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось возле села Скребеличи.

"Предварительно, водитель автомобиля Mitsubishi, 23-летний житель. Овруча, выезжая со второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos под управлением 24-летнего жителя райцентра", - говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что в результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля Lanos: 50-летняя жительница Овручского района, 46-летняя женщина и 9-месячная девочка жительницы города Овруч.

Водитель Mitsubishi и 18-летняя пассажирка Lanos получили телесные повреждения и доставлены в местную райбольницу.

ДТП в Житомирской области. Фото: НацполицияДТП в Житомирской области. Фото: Нацполиция

В Житомирской области столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие. Фото: НацполицияВ Житомирской области столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие. Фото: Нацполиция

Уточняется, что предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Как сообщали Українські Новини, 6 июня в Харькове произошло смертельное ДТП. Легковушка на скорости влетела в УАЗ, водитель погиб.

Ранее в тройном ДТП в Харькове пострадали четыре человека, в том числе дети.

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