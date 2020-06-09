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  • Через ДТП у Житомирській області, в якій загинула 2-річна дитина і троє дорослих, затримали поліцейського
09 червня 2020, вівторок, 13:10 13
Події 2020-06-09T14:45:03+03:00
Українські Новини
Через ДТП у Житомирській області, в якій загинула 2-річна дитина і троє дорослих, затримали поліцейського

Через ДТП у Житомирській області, в якій загинула 2-річна дитина і троє дорослих, затримали поліцейського

Кира Молчанова
ДТП, Смертельне ДТП, Житомирська область
У Житомирській області зіткнулися два авто. Фото: прес-служба Національної поліції
У Житомирській області зіткнулися два авто. Фото: прес-служба Національної поліції

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) за участю поліцейського, що спричинило загибель 2-річної дитину та 3 дорослих у Житомирській області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, розслідують обставини смертельної ДТП з участю інспектора поліції одного з відділів ГУ Нацполіції в Житомирській області (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - сказано в ньому.

За попередньою інформацією, 8 травня 10:00 ранку поблизу села Скребеличі Овруцького району Житомирської області поліцейський, перебуваючи за кермом автомобіля Mitsubishi Lancer, не надав переваги в русі автомобілю ЗАЗ Daewoo, яким керував майстер лісу ДП "Овруцький лісгосп", в результаті чого сталося зіткнення транспортних засобів.

В результаті ДТП водій автомобіля ЗАЗ Daewoo і три пасажири, серед яких 2-річна дитина, загинули на місці.

Ще одну пасажирку ЗАЗу і водія Mitsubishi Lancer госпіталізовано в місцеву лікарню.

Слідчі ДБР затримали поліцейського.

У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Як повідомляли Українські Новини, водія Mitsubishi, що потрапив в смертельну для чотирьох людей ДТП під Житомиром, взяли під варту.

ДБР почало розслідувати ДТП за участю 4 поліцейських в Харкові.

 

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