Через ДТП у Житомирській області, в якій загинула 2-річна дитина і троє дорослих, затримали поліцейського

У Житомирській області зіткнулися два авто. Фото: прес-служба Національної поліції

У Житомирській області зіткнулися два авто. Фото: прес-служба Національної поліції

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) за участю поліцейського, що спричинило загибель 2-річної дитину та 3 дорослих у Житомирській області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, розслідують обставини смертельної ДТП з участю інспектора поліції одного з відділів ГУ Нацполіції в Житомирській області (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - сказано в ньому.

За попередньою інформацією, 8 травня 10:00 ранку поблизу села Скребеличі Овруцького району Житомирської області поліцейський, перебуваючи за кермом автомобіля Mitsubishi Lancer, не надав переваги в русі автомобілю ЗАЗ Daewoo, яким керував майстер лісу ДП "Овруцький лісгосп", в результаті чого сталося зіткнення транспортних засобів.

В результаті ДТП водій автомобіля ЗАЗ Daewoo і три пасажири, серед яких 2-річна дитина, загинули на місці.

Ще одну пасажирку ЗАЗу і водія Mitsubishi Lancer госпіталізовано в місцеву лікарню.

Слідчі ДБР затримали поліцейського.

У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Як повідомляли Українські Новини, водія Mitsubishi, що потрапив в смертельну для чотирьох людей ДТП під Житомиром, взяли під варту.

ДБР почало розслідувати ДТП за участю 4 поліцейських в Харкові.