С сегодняшнего дня Кипр возобновил международное пассажирское авиасообщение

С сегодняшнего дня Кипр возобновляет международное пассажирское авиасообщение. Ранее там ускорили снятие карантинных ограничений из-за подготовки к туристическму сезону. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Согласно информации, во вторник на Кипре открылись международные пассажирские аэропорты Ларнаки и Пафоса.

Сообщается, что первый коммерческий рейс компании Aegean Airlines вылетел сегодня утром в 8:00 в Афины.

Несмотря на возобновление авиаперевозок, все прибывающие в аэропорт пассажиры были в масках, а на входе в терминал им измеряли температуру.

Отмечается, что в аэропорту Ларнаки на сегодня запланировано пять прилетов и пять вылетов.

Первым рейсом, который после длительного перерыва примет аэропорт Ларнаки, будет самолет авиакомпании Israir Airlines из Тель-Авива. Ожидается, что министр транспорта Яннис Карусос поприветствует первых пассажиров.

До 19 июня прибывшие на Кипр должны будут показать по прибытии так называемый сертификат о здоровье или сделать тест на коронавирус.

Как сообщали Українські Новини, Кипр стал последней европейской страной, где зафиксировали коронавирус.

Кроме того, власьт Кипра заявили, что оплатят лечение туристов, которые заразились коронавирусом на территории страны.