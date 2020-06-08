В Киевской области зафиксировали уже 1,8 тыс. случаев коронавируса. Где больше всего инфицированных

В то время, как в Киеве заболеваемость подскочила, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 7 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 28 человек до 1 812.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 8 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждено 1 812 случаев заболевания коронавирусом (в т. ч. 138 детей и 353 медработника - за весь период). Новых случаев за последние сутки - 28", - говорится в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 450 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 188, в Софиевской Борщаговке - 52 и в Петропавловской Борщаговке - 39), в Обуховском районе - 252 случая (наибольшее количество в Обухове - 124, в Украинке - 39).

Также 77 случаев заболевания подтверждены в Броварском районе, 76 - в Бориспольском районе, 51 - в Васильковском, 39 - в Барышевском, 37 - в Кагарлыкском, 36 - в Вышгородском, 31 - в Мироновском, 24 - в Бородянском, 17 - в Макаровском районе.

При этом 93 случая подтверждены в Ирпене, 73 - в Белой Церкви, 58 - в Борисполе, 50 - в Буче, 48 - в Броварах, 41 - в Коцюбинском, 38 - в Кагарлыке, 37 - в Фастове, 33 - в Вышгороде, 33 - в Василькове.

На стационарном лечении находятся 228 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 1 584 человека.

За все время пандемии умерло 37 человек, выздоровели - 577 (в том числе 46 детей).

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 5 045 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 75 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, в субботу, 6 июня, в Украине зафиксировали в два раза больше новых случаев коронавируса, чем случаев выздоровления после него.

Также в Житомирской области усилили карантин из-за роста числа заболевших.