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09 июня 2020, вторник, 11:28 606
Экономика 2020-06-09T11:30:01+03:00
Українські Новини
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина

Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина

Ольга Фандорина
Банковская карта, Приватбанк, Наличка, Наличные, Наличный расчет, Снятие наличных
Теперь для снятия наличных клиентам Приватбанка не нужен банкомат
Теперь для снятия наличных клиентам Приватбанка не нужен банкомат

Приватбанк, у которого недавно в работе интернет-сервиса был масштабный сбой, ввел новый сервис, который позволяет получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений, без необходимости использовать банкоматы.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українськi Новини.

Отмечается, воспользоваться услугой "Деньги на кассе" могут держатели любой дебетовой карты Приватбанка (зарплатной, студенческой, социальной карты) различных платежных систем.

Для того чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю необходимо оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные.

Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 гривен, независимо от стоимости покупки.

Подтверждение такой операции на кассе сопровождается введением PIN-кода банковской карты пользователя.

"Покупка с выдачей наличных - это сервис, которым охотно пользуются жители большинства европейских стран, а теперь и украинцы. Если вы расплачиваетесь в торговой сети карточкой, в случае необходимости получить наличные можно прямо на кассе, а не искать банкомат то стоять в очередь", - сообщил руководитель направления по работе с торговыми предприятиями Приватбанка Евгений Васильцов.

В банке подчеркнули, что на данный момент получить наличные с карты можно в POS-терминалах 65 тыс. украинских торговых точек, подключенных к сервису "Деньги на кассе".

В дальнейшем новый сервис будет охватывать более широкую партнерскую сеть, чтобы услуга была максимально открытой и доступной для держателей карт различных банков во всех торговых точек Украины.

Как сообщали Українські Новини, сетевого оборудования Приватбанк уведомил клиентов о временных неудобствах: приложение "Приват24" стало недоступно для авторизации, а позвонить в контакт-центр банка было невозможно.

Тем временем Приватбанк на период карантина перевел клиентов старшего поколения наоплату коммунальных услуг по телефону с помощью службы поддержки банка.

 

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