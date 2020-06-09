Приватбанк запустив сервіс зі зняття готівки на касі магазину

Тепер для зняття готівки клієнтам Приватбанку не потрібний банкомат

Тепер для зняття готівки клієнтам Приватбанку не потрібний банкомат

"Приватбанк", у роботі інтернет-сервісу якого нещодавно був масштабний збій, запровадив новий сервіс, який дозволяє отримати готівку при оплаті покупок банківської карткою на касі супермаркетів та інших торгових закладів, без необхідності використовувати банкомати.

Про це сказано в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Наголошується, скористатися послугою "Гроші на касі" можуть власники будь дебетової картки Приватбанку (зарплатної, студентської, соціальної картки різних платіжних систем.

Для того щоб отримати готівку на касі торгової точки, покупцеві необхідно оплатити товар банківської карткою і повідомити касира про бажання зняти готівку.

Максимальна сума видачі готівки на одну транзакцію становить 500 гривень, незалежно від вартості покупки.

Підтвердження такої операції на касі супроводжується введенням PIN-коду банківської картки користувача.

"Купівля з видачею готівки - це сервіс, яким охоче користуються жителі більшості європейських країн, а тепер і українці. Якщо ви розраховуєтесь в торговельній мережі карткою, у разі необхідності отримати готівку можна прямо на касі, а не шукати банкомат, то стояти в черзі", - повідомив керівник напрямку роботи з торговими підприємствами Приватбанку Євген Васильцов.

У банку підкреслили, що наразіт отримати готівку з картки в POS-терміналах 65 тис. українських торгових точок, підключених до сервісу "Гроші на касі".

В подальшому новий сервіс охоплюватиме більш широку партнерську мережу, щоб послуга була максимально відкритою і доступною для власників карток різних банків у всіх торгових точок України.

Як повідомляли Українські Новини, мережевого обладнання Приватбанк повідомив клієнтів про тимчасові незручності: додаток "Приват24" став недоступним для авторизації, а зателефонувати в контакт-центр банку було неможливо.

Тим часому Приватбанку пояснили причину збоїв у роботі додатку "Приват24".