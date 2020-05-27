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27 мая 2020, среда, 15:40 283
Верховная Рада и партии 2020-05-27T16:00:01+03:00
Українські Новини
Закон о всеукраинском референдуме рассмотрят в июле, - Разумков

Закон о всеукраинском референдуме рассмотрят в июле, - Разумков

Ольга Фандорина
Референдум, Всеукраинский референдум, Закон о референдуме, рассмотрение закона

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует рассмотрение парламентом законопроекта о всеукраинском референдуме до конца 3-й сессии, 17 июля.

Об этом он сказал в интервью "Главкому", передают Україньскі Новини.

"Думаю, что за одну-две недели он (законопроект о всеукраинском референдуме) должен быть зарегистрирован и до конца этой сессии рассмотрен в парламенте", - сказал он.

Разумков надеется, что соответствующий законопроект будет поддержан парламентом.

Также он отметил, что данный законопроект о всеукраинском референдуме является одним из законопроектов из пакета о народовластии, которыми занимается первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук.

Как сообщали Українські Новини, Рада вынесла законопроект о референдуме на общественное обсуждение.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что всеукраинский референдум о доступе к рынку земли для иностранцев будет проведен после принятия нового законопроекта о народовластии.

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