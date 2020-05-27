Закон о всеукраинском референдуме рассмотрят в июле, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует рассмотрение парламентом законопроекта о всеукраинском референдуме до конца 3-й сессии, 17 июля.

Об этом он сказал в интервью "Главкому", передают Україньскі Новини.

"Думаю, что за одну-две недели он (законопроект о всеукраинском референдуме) должен быть зарегистрирован и до конца этой сессии рассмотрен в парламенте", - сказал он.

Разумков надеется, что соответствующий законопроект будет поддержан парламентом.

Также он отметил, что данный законопроект о всеукраинском референдуме является одним из законопроектов из пакета о народовластии, которыми занимается первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук.

Как сообщали Українські Новини, Рада вынесла законопроект о референдуме на общественное обсуждение.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что всеукраинский референдум о доступе к рынку земли для иностранцев будет проведен после принятия нового законопроекта о народовластии.