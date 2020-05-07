В Москве количество инфицированных коронавирусом достигло 300 тысяч

В то время, как коронавирус обнаружили у премьер-министра России Михаила Мишустина, количество инфицирований болезнью в России стремительно растет. Так, количество зараженных в стране достигло около 300 тысяч человек. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Себянин, передает ТАСС.

По словам мэра, количество инфицирований коронавирусом в Москве значительно больше, чем в Нью-Йорке.

"Если посмотреть регистрацию вновь выявленных заболеваний в Нью-Йорке за весь период и Москву, мы, пожалуй, даже уже <...> переплюнули Нью-Йорк по выявляемости", - отметил Себянин.

"То, что мы выявили больных так много, - это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тыс.", - добавил он.

За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 88 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2 476 человек.

Как сообщали Українскі Новини, в России на неограниченный срок продлили ограничение на въезд иностранцев.

Кроме того, в России начались "голодные бунты" против карантина, есть задержанные.