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11 сентября 2019, среда, 21:16 42
Происшествия 2019-09-11T21:37:49+03:00
Українські Новини
В ДТП в Чернигове депутат насмерть сбил пешехода

В ДТП в Чернигове депутат насмерть сбил пешехода

Во вторник, 10 сентября в Чернигове в одном из спальных районов произошло ДТП, в котором погиб пешеход.

Об это сообщает пресс-служба Национальной полиции, передают Українські Новини.

Правоохранители установили, что водителем оказался депутат Черниговского городского совета. Чиновник, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода.

По данным СМИ, за рулем находился депутат от фракции "Демократический альянс" Ярослав Ковтун.

Согласно заключению врачей, водитель был трезв. Однако пешеход был госпитализирован в больницу с многочисленными телесными повреждениями, где впоследствии скончался.

Виновник ДТП задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса .

На данный период открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса. В случае подтверждения преступления, подозреваемому грозит лишение свободы от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Как сообщали Українські Новини, 9 сентября в Ивано-Франковске двоюродный брат мэра Руслана Марцинкива Роман Марцинкив насмерть сбил 68-летнего мужчину

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