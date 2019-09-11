В ДТП в Чернигове депутат насмерть сбил пешехода

Во вторник, 10 сентября в Чернигове в одном из спальных районов произошло ДТП, в котором погиб пешеход.\r\nОб это сообщает пресс-служба Национальной полиции, передают Українські Новини.\r\nПравоохранители установили, что водителем оказался депутат Черниговского городского совета. Чиновник, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода.\r\nПо данным СМИ, за рулем находился депутат от фракции "Демократический альянс" Ярослав Ковтун.\r\nСогласно заключению врачей, водитель был трезв. Однако пешеход был госпитализирован в больницу с многочисленными телесными повреждениями, где впоследствии скончался.\r\nВиновник ДТП задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса .\r\nНа данный период открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса. В случае подтверждения преступления, подозреваемому грозит лишение свободы от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.\r\nКак сообщали Українські Новини, 9 сентября в Ивано-Франковске двоюродный брат мэра Руслана Марцинкива Роман Марцинкив насмерть сбил 68-летнего мужчину