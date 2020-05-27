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  • В Польше разрешили ходить без масок и проводить концерты под открытым небом
27 мая 2020, среда, 17:00 37
Европа 2020-05-27T18:15:02+03:00
Українські Новини
В Польше разрешили ходить без масок и проводить концерты под открытым небом

В Польше разрешили ходить без масок и проводить концерты под открытым небом

Кира Молчанова
Польша, коронавирус в Польше, ослабление карантина, Карантин в Польше
Польша. Фото: pixabay
Польша. Фото: pixabay

С конца мая Польша, которая уже во всю выдает рабочие визы украинцам, разрешает ходить по улицам без масок и проводить массовые собрания и концерны на открытом воздухе, если можно соблюдать дистанцию.

Об этом сообщает Onet.

Польские врачи рекомендуют носить маски, если соблюсти дистанцию невозможно.

Если раньше в стране действовали ограничения на количество посетителей в магазинах, ресторанах и церквях, то теперь они отменяются. Также можно проводить концерты и массовые собрания под открытым небом не более чем для 150 человек.

Со следующим этапом послабления – 6 июня – разрешат работать театрам и кинотеатрам, но залы можно будет заполнять только наполовину.

Хотя в Польше значительно ослабляют ограничения, правительство призывает соблюдать дистанцию друг от друга не менее двух метров.

Как сообщали Українські Новини, сезонные работники, которые решили приехать в Польшу из восточных стран, смогут сразу приступить к работе без 14-дневного карантина.

Однако не все могут попасть в Польшу даже с готовыми документами. Открытие единственного пешего перехода на украинско-польской границе "Шегини-Медика" во Львовской области вызвало ажиотаж и очереди.

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