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03 июня 2020, среда, 05:30 227
Lifestyle 2020-06-03T05:30:02+03:00
Українські Новини
Путешествуем по Украине. Где отдохнуть в Черновицкой области

Путешествуем по Украине. Где отдохнуть в Черновицкой области

Валерия Драгомирова
Черновицкая область, Черновцы, Туризм в Украине, лето-2020, Внутренний туризм, Отпуск-2020
Залещики. Скриншот: YouTube:
Залещики. Скриншот: YouTube: "Настоящее время"

Из-за пандемии коронавируса во всем мире в Украине растет спрос на внутренний туризм. В нашей стране есть множество красивых городов и мест, которые можно посетит этим летом. Українські Новини расскажут, что посмотреть в Черновицкой области.

Черновцы


Город находятся на юго-западе, в 40 км к северу от румынской границы. Основан в XII веке галицким князем Ярославом Осмомыслом. Город является историческим центром области Буковина.

С Черновцами связана жизнь многих деятелей украинской, еврейской, русской, румынской, молдавской, австро-немецкой и армянской культур.

Одной из основных достопримечательностей города есть Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Это обязательное место всех экскурсий, которые проходят в Черновцах.

Фото: photolama.com.uaЧерновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Фото: photolama.com.ua

Обязательно стоит посетить городскую ратушу, которая находится, как и положено в самом центре города на Центральной площади. Красиво подсвечивается вечером. Высота башни около 50 метров, с нее открывается неплохой вид на город, но немного страшно для тех, кто боится высоты. 

Ратуша. Фото: discoverukraine.com.uaРатуша. Фото: discoverukraine.com.ua

Хотинская крепость

Крепость расположена в городе Хотин. Ее называют одним из семи чудес Украины.

Постройку каменных укреплений Хотина принято связывать с Галицко-Волынским княжеством и с именем Данилы Галицкого.

С этой крепостью связана легенда. Раньше на территории оборонительного сооружения не было колодца. Однажды, на одной битве, когда защитники не могли продолжать охранять из-за сильной жажды, юная девушка вызвалась помочь им. Она по веревочной лестнице спустилась к реке и набрала кувшин воды. Но, когда она уже поднималась назад, в нее попала вражеская ядовитая стрела. Несмотря на боль, юная героиня донесла кувшин воды до защитников и умерла прямо у них на руках.

Хотинская крепость. Фото:khotynska-fortecya.cv.uaХотинская крепость. Фото:khotynska-fortecya.cv.ua


Лебединое озеро, Чертория

Село Чертория известное среди туристов своими архитектурными памятниками и красивой природой. Лебединое озеро - одно из таких замечательных мест, которое почти полностью заселяют красивые белые птицы.

Ежегодно зимой на озеро прилетают более 150 лебедей. Вода озера почти не замерзает, поскольку со дна озера бьют горячие источники, которые не дают водоему полностью замерзнуть. 

Лебедь. Фото:kitsman.infoЛебедь. Фото:kitsman.info

Смотровая площадка, село Крещатик

Здесь, на высоком и крутом берегу реки Днестр, находится природная смотровая площадка. Без каких-либо технических средств отсюда можно полюбоваться уникальным географическим явлением – меандром Днестра.

Крещатик имеет уникальное расположение. Село раскинулось на высокой круче (около 150 метров над рекой Днестр), которая, в свою очередь, представляет собой равнину. Отсюда открывается вид на Днестр, город Залещики.

Залещики. Фото: igotoworld.com.Залещики. Фото: igotoworld.com.


Как сообщали Українські Новини, турфирмы переключаются на туры по Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена открыть границы через 30 дней после открытия их европейскими соседями. 

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