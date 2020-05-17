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17 мая 2020, воскресенье, 22:25 30
Жизнь 2020-05-17T22:32:39+03:00
Українські Новини
Елена Зеленская рассказала, что ее карантин начался еще год назад

Елена Зеленская рассказала, что ее карантин начался еще год назад

Ярина Вацяк
Выборы Президента, Первая леди, Карантин, Елена Зеленская
Елена Зеленская Фото: Elle
Елена Зеленская Фото: Elle

Первая леди Елена Зеленская, которая перед выборами президента заявила, что хотела бы остаться вне информационного поля и в дальнейшем заниматься своей работой в "Студии Квартал 95", рассказала, как изменилась ее жизнь после президентских выборов и с введением карантина, отметив, что теперь в ее жизни больше неудобств и ограничений.

Об этом Зеленская рассказала в интервью изданию Elle.

"Честно говоря, моя жизнь мало изменилась с приходом в нее карантина. Или даже так: мой личный карантин начался гораздо раньше — почти год назад. Когда, по понятным причинам, правила повседневной жизни кардинально изменились", - сказала она.

Первая леди также отметила, что теперь чаще отказывается от спонтанных поездок и походов на концерт

"Я больше не могу совершать спонтанные поездки, просто так пойти в ресторан или на концерт. Все эти действия связаны с большим количеством ограничений и неудобств для меня и окружающих. Поэтому, чаще всего, я от них отказываюсь", - сказала Зеленская.

Также она отметила, что ситуация с карантина позволила ей больше времени выделить детям и их учебе.

"Сейчас, конечно, почти вся рабочая деятельность перешла в онлайн, но это новые навыки и полезный опыт. Зато я больше вижу детей, которые всегда дома. Наблюдаю за тем, как они учатся и ведут себя на уроках, как взаимодействуют с учителями и одноклассниками. Я надеюсь, что мы все выйдем из карантина с более теплыми чувствами друг к другу. После разлуки отношения обновляются", - сказала Зеленская.

Как сообщали Українські Новини, Елена Зеленская решила поговорить с украинцами о том, с какими барьерами они чаше всего сталкиваются и организовала для этого проведение опроса.

Также Елена Зеленская приняла участие в съемках онлайн-урока по украинскому языку.

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