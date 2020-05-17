Елена Зеленская рассказала, что ее карантин начался еще год назад

Первая леди Елена Зеленская, которая перед выборами президента заявила, что хотела бы остаться вне информационного поля и в дальнейшем заниматься своей работой в "Студии Квартал 95", рассказала, как изменилась ее жизнь после президентских выборов и с введением карантина, отметив, что теперь в ее жизни больше неудобств и ограничений.

Об этом Зеленская рассказала в интервью изданию Elle.

"Честно говоря, моя жизнь мало изменилась с приходом в нее карантина. Или даже так: мой личный карантин начался гораздо раньше — почти год назад. Когда, по понятным причинам, правила повседневной жизни кардинально изменились", - сказала она.

Первая леди также отметила, что теперь чаще отказывается от спонтанных поездок и походов на концерт

"Я больше не могу совершать спонтанные поездки, просто так пойти в ресторан или на концерт. Все эти действия связаны с большим количеством ограничений и неудобств для меня и окружающих. Поэтому, чаще всего, я от них отказываюсь", - сказала Зеленская.

Также она отметила, что ситуация с карантина позволила ей больше времени выделить детям и их учебе.

"Сейчас, конечно, почти вся рабочая деятельность перешла в онлайн, но это новые навыки и полезный опыт. Зато я больше вижу детей, которые всегда дома. Наблюдаю за тем, как они учатся и ведут себя на уроках, как взаимодействуют с учителями и одноклассниками. Я надеюсь, что мы все выйдем из карантина с более теплыми чувствами друг к другу. После разлуки отношения обновляются", - сказала Зеленская.

Как сообщали Українські Новини, Елена Зеленская решила поговорить с украинцами о том, с какими барьерами они чаше всего сталкиваются и организовала для этого проведение опроса.

Также Елена Зеленская приняла участие в съемках онлайн-урока по украинскому языку.