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06 июня 2020, суббота, 06:45 1634
Общество 2020-06-06T06:45:02+03:00
Українські Новини
Сегодня Родительская поминальная суббота: что нужно делать в этот день

Сегодня Родительская поминальная суббота: что нужно делать в этот день

Ирина Николенко
Церковные праздники, Православные праздники, поминальные дни, Троица-2020
6 июня Родительская суббота. Фото: pixabay
6 июня Родительская суббота. Фото: pixabay

В субботу, перед Днем Святой Троицы, проходят поминальные дни. Этот день также называют Родительской поминальной субботой, а православные верующие идут на кладбище поминать усопших, передают Українські Новини.

Праздник Троица не имеет закрепленной даты, поэтому Троицкую родительскую субботу ежегодно отмечается в разные дни.

В Родительскую субботу молятся за умерших родных и близких, а сам праздник Троица – Сошествие Святого Духа - знаменует собой спасение всех людей, в том числе и тех, кто уже отошел в мир иной. Также этот день проводят в мире и любви.

Что надо делать

  • В этот день нужно помолиться в церкви или на кладбище, главное – искренне.
  • Также нужно посетить могилы родных. В Троицкую субботу можно убирать на могиле, но желательно сделать это накануне. Главное, во время визита помолиться за душу покойного.
  • В этот день нужно раздать милостыню. Это необязательно, но священники говорят, что добрые дела, сделанные в честь покойных, приветствуются в православии.
  • Можно устроить поминальную трапезу, однако этого нельзя делать на кладбище. Поминальный обед нужно готовить дома, куда и приглашать родных. Еда подается сытная, но простая с минимумом алкоголя. Считается, что можно приготовить любимые блюда покойного родственника.
  • В народе считают, что нужно сделать что-то из того, что при жизни не успел покойник.

Что нужно нести в церковь на Троицкую родительскую субботу

  • Поминальную записку с именами всех, кого надо помянуть.
  • Пожертвования: любые продукты, кроме мясных.
  • В церковной лавке можно приобрести на пожертвования лампадное масло или кагор (это вино пойдет потом для причастия верующих).

Что нельзя делать в Родительскую субботу

  • Поминать самоубийц и тех, кто не крещен в православной вере. Чтобы почтить их память – можно подать милостыню и накормить птиц.
  • Креститься на памятники, фото и монументы.
  • Устраивать банкет, пить алкоголь на кладбище.
  • Оставлять на могилах еду, особенно алкоголь.
  • Поминать усопших злыми словами, говорить об их недостатках и грехах. Христианская вера велит прощать.
  • Ругаться и ссориться.

Ранее Українські Новини сообщали, на поминальные дни 6-8 июня киевская городская власть организует 59 специальных маршрутов, которые будут ехать на кладбища.

В "Новой Почте" рассказали, как будут работать отделения во время поминальных дней.

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