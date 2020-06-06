Сегодня Родительская поминальная суббота: что нужно делать в этот день

В субботу, перед Днем Святой Троицы , проходят поминальные дни. Этот день также называют Родительской поминальной субботой, а православные верующие идут на кладбище поминать усопших, передают Українські Новини.

Праздник Троица не имеет закрепленной даты, поэтому Троицкую родительскую субботу ежегодно отмечается в разные дни.

В Родительскую субботу молятся за умерших родных и близких, а сам праздник Троица – Сошествие Святого Духа - знаменует собой спасение всех людей, в том числе и тех, кто уже отошел в мир иной. Также этот день проводят в мире и любви.

Что надо делать

В этот день нужно помолиться в церкви или на кладбище, главное – искренне.

Также нужно посетить могилы родных. В Троицкую субботу можно убирать на могиле, но желательно сделать это накануне. Главное, во время визита помолиться за душу покойного.

В этот день нужно раздать милостыню. Это необязательно, но священники говорят, что добрые дела, сделанные в честь покойных, приветствуются в православии.

Можно устроить поминальную трапезу, однако этого нельзя делать на кладбище. Поминальный обед нужно готовить дома, куда и приглашать родных. Еда подается сытная, но простая с минимумом алкоголя. Считается, что можно приготовить любимые блюда покойного родственника.

В народе считают, что нужно сделать что-то из того, что при жизни не успел покойник.

Что нужно нести в церковь на Троицкую родительскую субботу

Поминальную записку с именами всех, кого надо помянуть.

Пожертвования: любые продукты, кроме мясных.

В церковной лавке можно приобрести на пожертвования лампадное масло или кагор (это вино пойдет потом для причастия верующих).

Что нельзя делать в Родительскую субботу

Поминать самоубийц и тех, кто не крещен в православной вере. Чтобы почтить их память – можно подать милостыню и накормить птиц.

Креститься на памятники, фото и монументы.

Устраивать банкет, пить алкоголь на кладбище.

Оставлять на могилах еду, особенно алкоголь.

Поминать усопших злыми словами, говорить об их недостатках и грехах. Христианская вера велит прощать.

Ругаться и ссориться.

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