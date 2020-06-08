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  • В Беларуси за сутки зафиксировали 823 новых случая заболевания коронавирусом
08 июня 2020, понедельник, 15:36 83
Европа 2020-06-08T16:00:01+03:00
Українські Новини
В Беларуси за сутки зафиксировали 823 новых случая заболевания коронавирусом

В Беларуси за сутки зафиксировали 823 новых случая заболевания коронавирусом

Ирина Николенко
Коронавирус, Количество заболевших коронавирусом, Covid-19, коронавирус в Беларуси
В Беларуси заболели коронавирусом 49 453 человек. Фото: pixabay
В Беларуси заболели коронавирусом 49 453 человек. Фото: pixabay

В то время, как в Грузии за сутки зафиксировали 1 новый случай заболевания коронавирусом, в Беларуси по состоянию на 8 июня количество заражения Covid-19 выросло на 823. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения страны, передают Українські Новини.

По состоянию на 8 июня всего в Беларуси заболели коронавирусом 49 453 человек, умерли за сутки 7 человек, всего – около 276.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией", – сообщается на сайте министерства.

Также в Минздраве Беларуси сообщили, что по состоянию на 8 июня выздоровели и выписаны 23 тыс. 880 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За сутки число выздоровевших увеличилось на 233 человека.

Ранее Українські Новини сообщали, Беларусь отказывается ввести жесткие карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

В Германии не будут отправлять на самоизоляцию тех граждан, которые заразились коронавирусом во время отпуска за границей.

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