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  • У Білорусі за добу зафіксували 823 нових випадки зараження коронавірусом
08 червня 2020, понеділок, 15:36 4
Європа 2020-06-08T15:45:07+03:00
Українські Новини
У Білорусі за добу зафіксували 823 нових випадки зараження коронавірусом

У Білорусі за добу зафіксували 823 нових випадки зараження коронавірусом

Ирина Николенко
коронавірус в Європі, Covid-19, коронавірус в Білорусі, Зараження коронавірусом
У Білорусі захворіли коронавірусом 49 453 осіб. Фото: pixabay
У Білорусі захворіли коронавірусом 49 453 осіб. Фото: pixabay

В той час, як в Грузії станом на 7 червня зафіксували 1 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією, в Білорусі за минулу добу кількість нових випадків зараження Covid-19 збільшилась на 823 до 49 453 осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерстві охорони здоров'я Білорусі на своєму сайті, передають Українські Новини.

Станом на 8 червня всього в Білорусі захворіли коронавірусом 49 453 осіб, померли за добу 7 осіб, всього – близько 276.

"За весь період поширення інфекції на території країни померли 276 пацієнтів з низкою хронічних захворювань виявлених у зв'язку з коронавірусною інфекцією", – повідомляється на сайті міністерства.

Також у МОЗ Білорусі повідомили, що станом на 8 червня одужали і виписані 23 880 тис. пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19. За добу кількість тих, хто одужав, збільшилася на 233 особи.

Раніше Українські Новини повідомляли, Білорусь відмовляється ввести жорсткі карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу.

В Німеччині не будуть відправляти на самоізоляцію тих громадян, які заразилися коронавірусом під час відпустки за кордоном.

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