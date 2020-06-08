У Білорусі за добу зафіксували 823 нових випадки зараження коронавірусом

В той час, як в Грузії станом на 7 червня зафіксували 1 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією, в Білорусі за минулу добу кількість нових випадків зараження Covid-19 збільшилась на 823 до 49 453 осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерстві охорони здоров'я Білорусі на своєму сайті, передають Українські Новини.

Станом на 8 червня всього в Білорусі захворіли коронавірусом 49 453 осіб, померли за добу 7 осіб, всього – близько 276.

"За весь період поширення інфекції на території країни померли 276 пацієнтів з низкою хронічних захворювань виявлених у зв'язку з коронавірусною інфекцією", – повідомляється на сайті міністерства.

Також у МОЗ Білорусі повідомили, що станом на 8 червня одужали і виписані 23 880 тис. пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19. За добу кількість тих, хто одужав, збільшилася на 233 особи.

Раніше Українські Новини повідомляли, Білорусь відмовляється ввести жорсткі карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу.

В Німеччині не будуть відправляти на самоізоляцію тих громадян, які заразилися коронавірусом під час відпустки за кордоном.