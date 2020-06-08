200 тысяч верующих пришли в церкви на празднование Троицы

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на празднование дня Святой Троицы в церкви пришли 200 тыс. верующих.

Об этом он сообщил во время совещания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которое состоялось под председательством Президента Владимира Зеленского, передают Українськi Новини.

"...празднование Троицы собрало в церквях около 200 тыс. верующих", - сказал он.

Согласно сообщению, священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима, праздник прошел спокойно.

В совещании приняли участие представители Кабинета Министров и правоохранительных органов.

Указано, что правительство обеспокоено ростом количества заболевших и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения.

"Ослабление карантина спасёт экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным. Уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, 22 мая Кабмин заменил в постановлении о запрете нахождения без маски общественные места на общественные здания.

Также в поминальные дни и на Троицу в Виннице в храмах провели обряд причастия, а на кладбищах люди находились без масок и не соблюдали дистанцию.