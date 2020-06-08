подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 июня 2020, понедельник, 15:15 81
Силовые структуры 2020-06-08T15:30:01+03:00
Українські Новини
200 тысяч верующих пришли в церкви на празднование Троицы

200 тысяч верующих пришли в церкви на празднование Троицы

Елена Новикова
Карантин, Троица, Владимир Зеленский, Игорь Клименко, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Троица-2020
Игорь Клименко. Фото: Нацполиция
Игорь Клименко. Фото: Нацполиция

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на празднование дня Святой Троицы в церкви пришли 200 тыс. верующих.

Об этом он сообщил во время совещания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которое состоялось под председательством Президента Владимира Зеленского, передают Українськi Новини.

"...празднование Троицы собрало в церквях около 200 тыс. верующих", - сказал он.

Согласно сообщению, священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима, праздник прошел спокойно.

В совещании приняли участие представители Кабинета Министров и правоохранительных органов.

Указано, что правительство обеспокоено ростом количества заболевших и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения.

"Ослабление карантина спасёт экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным. Уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, 22 мая Кабмин заменил в постановлении о запрете нахождения без маски общественные места на общественные здания.

Также в поминальные дни и на Троицу в Виннице в храмах провели обряд причастия, а на кладбищах люди находились без масок и не соблюдали дистанцию.

Больше новостей о: Карантин Троица Владимир Зеленский Игорь Клименко коронавирус в Украине карантин в Украине Троица-2020

Апрельский рейтинг зарплат: кому из силовиков начи...
Зеленский хочет легализовать в Украине частные арм...
Киев и еще семь областей Украины не готовы к перех...
Садовый просит Шмыгаля разрешить работу областных ...
В Киеве за сутки почти вдвое подскочило количество новых случаев коронавируса
С 10 июня в Украине могут возобновить работу баз отдыха, - Степанов
Новости
В Беларуси за сутки зафиксировали 823 новых случая заболевания коронавирусом 15:36
200 тысяч верующих пришли в церкви на празднование Троицы 15:15
Премьер Армении Пашинян заявил о том, что вместо с семьей выздоровел от коронавируса и вернулся к работе 15:00
Поминальные дни в Виннице. Фото: vn.20minut.ua
На поминальные дни в Виннице нарушали дистанцию, а в храмах провели обряд причастия 14:54
Киев и еще семь областей Украины не готовы к переходу на второй этап смягчения карантина 14:30 Инфографика
больше новостей
Нардеп Мялик задекларировал 158 квартир, 150 млн гривен и 1 млн долларов наличными 22:01
Жара накрыла Украину. Прогноз погоды на выходной понедельник 14:28 Карта
Бывший штукатур и сварщик: кто такой депутат Виктор Мялик, имеющий в Киеве 158 квартир 11:01
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
Аномальная жара до +32 и дожди. Прогноз погоды на Троицу 21:00
больше новостей
Нардеп Мялик задекларировал 158 квартир, 150 млн гривен и 1 млн долларов наличными 22:01
Бывший штукатур и сварщик: кто такой депутат Виктор Мялик, имеющий в Киеве 158 квартир 11:01
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
В МОЗ объяснили, кто должен закупать антисептики и средства защиты для детсадов 14:00
Илья Кива. Фото: Facebook
Кива хочет переименовать проспект Бандеры в Киеве в честь убитого в США Джорджа Флойда 12:20
больше новостей
В Киевской области зафиксировали уже 1,8 тыс. случаев коронавируса. Где больше всего инфицированных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok