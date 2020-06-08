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08 июня 2020, понедельник, 14:54 91
Общество 2020-06-08T14:54:02+03:00
Українські Новини
На поминальные дни в Виннице нарушали дистанцию, а в храмах провели обряд причастия

На поминальные дни в Виннице нарушали дистанцию, а в храмах провели обряд причастия

Ирина Николенко
Винница, Кладбища, Нарушение карантина, поминальные дни
Поминальные дни в Виннице. Фото: vn.20minut.ua
Поминальные дни в Виннице. Фото: vn.20minut.ua

Во время официальных пасхальных поминальных дней, которые в Украине перенесли на 6 июня, в Виннице люди нарушали правила карантина. На кладбищах находились без защитных масок, а в храмах города нарушали дистанцию и провели обряд причастия, передают Українські Новини.

В поминальную субботу и на Троицу на кладбищах города люди находились без масок, нарушали дистанцию, об этом передает издание "20 минут".

На кладбищах нарушали дистанцию. Фото: vn.20minut.uaНа кладбищах нарушали дистанцию. Фото: vn.20minut.ua

На территории кладбища не употребляли пищу и не распивали алкогольные напитки, однако, на надгробиях оставляли печенье и конфеты. Также ими угощали и детей.

В Виннице на кладбищах детям раздавали конфеты. Фото: vn.20minut.uaВ Виннице на кладбищах детям раздавали конфеты. Фото: vn.20minut.ua

Нарушали карантинные нормы и в храмах. В церкви люди скапливались и не соблюдали дистанцию ​​не более одного человека на 10 квадратных метров помещения. Никто не контролировал соблюдение карантина в храме. Кроме того, литургия прошла с соблюдением всех церковных канонов, и с причастием в том числе.

В храмах нарушали дистанцию. Фото: vn.20minut.uaВ храмах нарушали дистанцию. Фото: vn.20minut.ua

Ранее Українські Новини сообщали, на следующий день после Троицы, 8 июня отмечают День Святого Духа: традиции и приметы.

6 июня, накануне Троицы, православные христиане отметили Родительскую субботу.

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