Премьер Армении Пашинян заявил о том, что вместо с семьей выздоровел от коронавируса и вернулся к работе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который вместе со всей семьей заразился коронавирусом 1 июня, сообщил, что он и члены его семьи выздоровели от болезни. Об этом чиновник заявил на своей странице в Facebook.

"Мы только что мы получили результаты повторных тестов. У всех нас отрицательный результат. Мы также получили отрицательные результаты вчера", - написал Пашинян.

По его словам, вероятно, необходимо пересмотреть сроки и обстоятельства заражения.

"Но сейчас главное, что мы все здоровы и имеем иммунитет. Возвращаюсь к полноценной работе", - добавил премьер.

Как сообщали Українські Новини, ранее Армения заявила о том, столкнулась со второй волной коронавируса. По словам премьера, что если бы граждане придерживались карантина - ситуация бы улучшилась. Также Пашинян заявил, что наказания для нарушителей ужесточат.

Ранее с коронавирусной инфекцией госпитализировали пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. Но через время ему диагностировали двустороннюю пневмонию.