У премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его родных обнаружили коронавирус

После того, как в Армении началась вторая волна Covid-19, коронавирусную инфекцию обнаружили у премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом он сообщил в прямой трансляции на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сдал положительный тест на коронавирус. Инфекцией также заразились и члены его семьи.

Со слов Пашиняна, у него и его родных нет температуры и симптомов заболевания. Сейчас он находится на самоизоляции вместе с семьей. В тоже время, премьер-министр намерен продолжать работу из дома.

Скорее всего, по словам премьера, он заразился во время одного из совещаний "через официанта, который приносил воду в стаканах".

"Я заметил, что он работал без перчаток, сделал замечание, но, думаю, и до этого работали без перчаток. У официанта также подтвержден коронавирус", – сказал Пашинян.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 1 июня, количество новых случаев заражения коронавирусом в мире выросло на 8 тысяч. Всего в мире зафиксировали 6,2 миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует вторую волну эпидемии Covid-19.