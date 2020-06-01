подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • У премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его родных обнаружили коронавирус
01 июня 2020, понедельник, 11:40 26
Азия 2020-06-01T12:10:09+03:00
Українські Новини
У премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его родных обнаружили коронавирус

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его родных обнаружили коронавирус

Ирина Николенко
Армения, Никола Пашинян, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирус в Армении
Никол Пашинян. Фото: news.am
Никол Пашинян. Фото: news.am

После того, как в Армении началась вторая волна Covid-19, коронавирусную инфекцию обнаружили у премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом он сообщил в прямой трансляции на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сдал положительный тест на коронавирус. Инфекцией также заразились и члены его семьи.

Со слов Пашиняна, у него и его родных нет температуры и симптомов заболевания. Сейчас он находится на самоизоляции вместе с семьей. В тоже время, премьер-министр намерен продолжать работу из дома.

Скорее всего, по словам премьера, он заразился во время одного из совещаний "через официанта, который приносил воду в стаканах".

"Я заметил, что он работал без перчаток, сделал замечание, но, думаю, и до этого работали без перчаток. У официанта также подтвержден коронавирус", – сказал Пашинян.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 1 июня, количество новых случаев заражения коронавирусом в мире выросло на 8 тысяч. Всего в мире зафиксировали 6,2 миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует вторую волну эпидемии Covid-19.

Больше новостей о: Армения Никола Пашинян Covid-19 Коронавирус в мире Коронавирус в Армении

Армения столкнулась со второй волной коронавируса...
Премьер-министр Армении Пашинян уходит в отставку,...
После двухдневного спада количество новых случаев ...
Количество новых случаев COVID-19 за сутки выросло...
Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится
Количество новых случаев коронавируса в Украине снова начало падать
Новости
Цена на газ в Европе увеличилась на 38% 12:05
Зеленский полетел отдыхать в Оман, потому что там дешевле, чем на Мальдивах, - Банковая 12:04
На этой неделе "Укрзализныця" запускает 35 поездов. Опубликован график 11:52
Трамп с семьей скрывался в бункере во время протестов у Белого Дома из-за смерти Джорджа Флойда, – СМИ 11:48
У премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его родных обнаружили коронавирус 11:40
больше новостей
Спортзалы вдвое сократят количество посетителей и урежут услуги после открытия с 1 июня, – Фитнес ассоциация 12:50
Ветеран АТО Майман обвинил в нападении на него Владимира Теслю, известного в узких кругах по кличке Француз 15:12
КПП
На КПП "Тиса" километровые очереди: авто пограничников сбросили в кювет, пункт пропуска закрыли 15:52
Летом в Украине повысят пенсии: кого это коснется и на сколько вырастут выплаты 05:30 Инфографика
Коронавирус в ФК "Карпаты". УПЛ под угрозой 12:38
больше новостей
Сегодня Киев празднует День города. Программа празднований 06:13
Снег в Карптах. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
В последний день весны Карпаты засыпало снегом 11:50
Спортзалы вдвое сократят количество посетителей и урежут услуги после открытия с 1 июня, – Фитнес ассоциация 12:50
В Карпатах в начале лета может выпасть до 15 см снега. Спасатели предупредили о метели и шквалах 22:06
После двухдневного спада количество новых случаев коронавируса в Украине снова выросло 09:45
больше новостей
За 8 минут система автофиксации "поймала" 282 нарушителя ПДД
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok