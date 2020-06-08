Как уберечься от аллергии на тополиный пух: ТОП-5 способов

Первый месяц лета – июнь, который принесет много хорошего нескольким знакам зодиака, это еще начало сезона аллергии через тополиный пух. Аллергологи рассказали, что на самом деле вызывает аллергию и как от нее уберечься, передают Українські Новини.

С началом лета, начинается и сезон аллергии у аллергиков, и все из-за тополиного пуха.

Медики отмечают, что сам тополиный пух не вызывает аллергию, он переносит пыльцу цветов и трав, которые сейчас цветут.

В этот период медики рекомендуют несколько способов, как можно защититься от тополиного пуха.

ТОП-5 способов защиты

Нужно носить очки, которые защищают глаза от пуха.

Защитные маски, которые не дадут проникнуть пуху в слизистые оболочки.

Нужно постоянно носить с собой назальный спрей, чтобы иметь возможность быстро промыть нос.

В помещении нужно включать кондиционер. Однако утром не стоит проветривать комнату, ведь в это время больше всего летает пух, а кондиционер фильтрует воздух и не дает возможности проникнуть пыльцы.

Нужно часто мыть руки, принимать душ, чтобы смыть пыльцу с тела и волос. В противном случае – она попадет на подушку и в течение ночи будет раздражать слизистые оболочки, тем самым вызывая аллергию.

Если появились первые симптомы аллергии, нужно обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Как аллергия, так и простуда имеют схожие симптомы: насморк, зуд кожи лица и открытых участков, отек век, слезы из глаз, першение в горле, кашель. Однако, только врач может точно определить, что именно вызвало такую ​​реакцию организма. Для этого, нужно провести аллергологическое тестирование.

Также медики советуют дважды в день проводить влажную уборку помещения. Однако, не стоит использовать пылесос, ведь он еще больше разнесет пух.

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