подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 июня 2020, понедельник, 12:36 36
Lifestyle 2020-06-08T13:30:02+03:00
Українські Новини
Как уберечься от аллергии на тополиный пух: ТОП-5 способов

Как уберечься от аллергии на тополиный пух: ТОП-5 способов

Ирина Николенко
Тополь, Лето, Аллергия, как уберечь здоровье, Аллергики
Тополиный пух. Фото: pixabay
Тополиный пух. Фото: pixabay

Первый месяц лета – июнь, который принесет много хорошего нескольким знакам зодиака, это еще начало сезона аллергии через тополиный пух. Аллергологи рассказали, что на самом деле вызывает аллергию и как от нее уберечься, передают Українські Новини.

С началом лета, начинается и сезон аллергии у аллергиков, и все из-за тополиного пуха.

Медики отмечают, что сам тополиный пух не вызывает аллергию, он переносит пыльцу цветов и трав, которые сейчас цветут.

В этот период медики рекомендуют несколько способов, как можно защититься от тополиного пуха.

ТОП-5 способов защиты

  • Нужно носить очки, которые защищают глаза от пуха.
  • Защитные маски, которые не дадут проникнуть пуху в слизистые оболочки.
  • Нужно постоянно носить с собой назальный спрей, чтобы иметь возможность быстро промыть нос.
  • В помещении нужно включать кондиционер. Однако утром не стоит проветривать комнату, ведь в это время больше всего летает пух, а кондиционер фильтрует воздух и не дает возможности проникнуть пыльцы.
  • Нужно часто мыть руки, принимать душ, чтобы смыть пыльцу с тела и волос. В противном случае – она попадет на подушку и в течение ночи будет раздражать слизистые оболочки, тем самым вызывая аллергию.

Если появились первые симптомы аллергии, нужно обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Как аллергия, так и простуда имеют схожие симптомы: насморк, зуд кожи лица и открытых участков, отек век, слезы из глаз, першение в горле, кашель. Однако, только врач может точно определить, что именно вызвало такую ​​реакцию организма. Для этого, нужно провести аллергологическое тестирование.

Также медики советуют дважды в день проводить влажную уборку помещения. Однако, не стоит использовать пылесос, ведь он еще больше разнесет пух.

Ранее Українські Новини сообщали, синоптики рассказали, что лето 2020 будет жарким с высокой температурой – 25-30 градусов и выше.

В связи с двумя государственными праздниками, в июне в украинцев будет два длинных уикенды.

Больше новостей о: Тополь Лето Аллергия как уберечь здоровье Аллергики

Супрун разрушила популярные мифы о тополином пухе ...
Позже на три недели: метеорологи официально подтве...
Эколог рассказала, кто в первую очередь страдает и...
Украинцев ожидает самая мощная магнитная буря за п...
В Киеве за сутки почти вдвое подскочило количество новых случаев коронавируса
С 10 июня в Украине могут возобновить работу баз отдыха, - Степанов
В Киевской области зафиксировали уже 1,8 тыс. случаев коронавируса. Где больше всего инфицированных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok