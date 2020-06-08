Алергологи розповіли про ТОП-5 способів як уберегтися від алергії на тополиний пух

В червні, який принесе хороші події для декількох знаків зодіаку, розпочинається сезонна алергія на тополиний пух. Алергологи розповіли, що алергію викликає не пух, а пилок квітів і трав, який його переносить, а також про ТОП-5 способів, якими можна вберегтись від алергії, передають Українські Новини.

З початком літа, починається і сезон алергії у алергетиків, і все через тополиний пух.

Медики відзначають, що сам тополиний пух не викликає алергію, він переносить пилок квітів і трав, які зараз цвітуть.

В цей період медики рекомендують кілька способів, як можна захиститися від тополиного пуху.

ТОП-5 способів захисту

Потрібно носити окуляри, які захищають очі від пуху.

Захисні маски, які не дадуть проникнути пуху в слизові оболонки.

Потрібно постійно носити з собою назальний спрей, щоб мати можливість швидко промити ніс.

У приміщенні потрібно вмикати кондиціонер. Проте вранці не варто провітрювати кімнату, адже в цей час найбільше літає пух, а кондиціонер фільтрує повітря і не дає можливості проникнути пилку.

Потрібно часто мити руки, приймати душ, щоб змити пилок з тіла і волосся. В іншому випадку – він потрапить на подушку і упродовж ночі буде подразнювати слизові оболонки, тим самим викликаючи алергію.

Якщо з'явилися перші симптоми алергії, потрібно звертатися до лікаря і не займатися самолікуванням. Як алергія, так і застуда мають схожі симптоми: нежить, свербіж шкіри обличчя та відкритих ділянок, набряк повік, сльози з очей, першіння в горлі, кашель. Однак, тільки лікар може точно визначити, що саме викликало таку реакцію організму. Для цього, потрібно провести алергологічне тестування.

Також медики радять двічі на день проводити вологе прибирання приміщення. Однак, не варто використовувати пилосос, адже він ще більше рознесе пух.

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