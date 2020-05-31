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31 мая 2020, воскресенье, 17:38 77 Дополнено
Космос 2020-05-31T18:45:01+03:00
Українські Новини
SpaceX успешно пристыковался к МКС: видео стыковки

SpaceX успешно пристыковался к МКС: видео стыковки

Надежда Комендантова
МКС, SpaceX, трансляция запуска SpaceX, запуск SpaceX

После того, как запуск пилотируемого корабля компании SpaceX с двумя американскими астронавтами, Дугласом Херли и Робертом Бенкен, прошел успешно, капсула SpaceX Dragon приближается к Международной космической станции для стыковки

Капсула Crew Dragon с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеном подходит к Международной космической станции для стыковки. (NASATV)

Стыковка запланирована на 17:30 по киевскому времени, но это может измениться.

Как пишет The Washingtonpost, чиновники в управлении полетами в Космическом центре им. Джонсона НАСА и в штаб-квартире SpaceX за пределами Лос-Анджелеса не сообщили о технических проблемах и сообщили, что стыковка проходит в соответствии с планом.

Полет является первым запуском астронавтов НАСА с 2011 года.

Бенкен и Херли сказали во время прямой трансляции ранее, что у них была плавная поездка, они прекрасно выспались ночью.

По пути к космической станции космический корабль подняли на достаточную высоту, чтобы в конечном итоге соответствовать орбите станции.

(Новость дополнена информацией о стыковке)

В 17:29 НАСА официально подтвердило, что Crew Dragon произвел стыковку с МКС. На станции Бенкена и Херли с нетерпением ждут американский астронавт Крис Кэссиди, а также россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Когда до стыковки оставались считанные минуты, Бенкен и Херли сообщили, что готовы к маневру.

Теперь астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли должны перейти с борта корабля на МКС, где проведут от 30 до 119 суток. Ожидается, что астронавты переступят порог космической станции в 19:45 по киевскому времени.

С момента запуска корабля до его стыковки с МКС прошло почти 19 часов, как и планировалось ранее.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 27 мая, в 23:33 по киевскому времени компания Илона Маска SpaceX должен был произойти запуск SpaceX Demonstration Mission 2, но его отменили за 17 минут до взлета, из-за неблагоприятных погодных условий.

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