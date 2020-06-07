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07 июня 2020, воскресенье, 21:35 189
Кабмин 2020-06-07T22:00:01+03:00
Українські Новини
Министр юстиции допускает, что введение карантина могло нарушить Конституцию

Министр юстиции допускает, что введение карантина могло нарушить Конституцию

Кира Молчанова
Конституция, Карантин, нарушение Конституции, Конституция Украина, Денис Малюська, карантин в Украине
Денис Малюська. Фото: Facebook
Денис Малюська. Фото: Facebook

Министр юстиции Денис Малюська считает, что даже если в процессе введения карантина, перешедшего в адаптивную фазу, были какие-то нарушения, и что если Конституционный Суд наложит штрафы, то эти суммы будут небольшими.

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в интервью "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос журналиста, была ли нарушена Конситуция во время введения карантина и повлечет ли это убытки для государства, Малюська ответил утвердительно.

"Но вопрос в том, что задача государства в том числе одна из главных - это заботиться о человеке, заботиться о его жизни, заботиться о его здоровье. Давайте посмотрим на суть акта. Даже, если, допустим, было какое-то нарушение процедуры, нарушение Конституции (и здесь я сейчас буду комментировать не столько как юрист, сколько как член правительства), цель была защитить людей, защитить их жизнь и здоровье. И это по большому счету удалось, если мы посмотрим на цифры заболеваемости и смертности в Украине и в странах, которые среагировали несколько позже", - заявил Малюська.

Он не считает, что выплаты будут каким-то существенными. Но даже если они будут, то все равно введение карантина о считает оправданным.

"Соответственно я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными", — считает Малюська.

По его мнению, целью таких действий правительства была защита людей, и эта цель была достигнута.

Как сообщали Українськi Новини, 12 марта Кабинет Министров ввел карантин из-за эпидемии коронавируса.

Недавно Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.

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