Министр юстиции допускает, что введение карантина могло нарушить Конституцию

Министр юстиции Денис Малюська считает, что даже если в процессе введения карантина, перешедшего в адаптивную фазу, были какие-то нарушения, и что если Конституционный Суд наложит штрафы, то эти суммы будут небольшими.

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в интервью "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос журналиста, была ли нарушена Конситуция во время введения карантина и повлечет ли это убытки для государства, Малюська ответил утвердительно.

"Но вопрос в том, что задача государства в том числе одна из главных - это заботиться о человеке, заботиться о его жизни, заботиться о его здоровье. Давайте посмотрим на суть акта. Даже, если, допустим, было какое-то нарушение процедуры, нарушение Конституции (и здесь я сейчас буду комментировать не столько как юрист, сколько как член правительства), цель была защитить людей, защитить их жизнь и здоровье. И это по большому счету удалось, если мы посмотрим на цифры заболеваемости и смертности в Украине и в странах, которые среагировали несколько позже", - заявил Малюська.

Он не считает, что выплаты будут каким-то существенными. Но даже если они будут, то все равно введение карантина о считает оправданным.

"Соответственно я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными", — считает Малюська.

По его мнению, целью таких действий правительства была защита людей, и эта цель была достигнута.

Как сообщали Українськi Новини, 12 марта Кабинет Министров ввел карантин из-за эпидемии коронавируса.

Недавно Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.