СБУ вызывает Стерненко для вручения подозрения. Тот уже заявил, что не придет

После заявления генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, Служба безопасности Украины вызывает бывшего руководителя отделения "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко на 9 июня для вручения ему подозрения.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив фото повестки о вызове на допрос, передают Українськi Новини.

"Мне подготовили сообщение о подозрении за самозащиту. Уже официально. Об этом свидетельствует новый вызов в СБУ, который я сегодня получил. В вызове указано, что меня как свидетеля вызывают для вручения сообщения о подозрении 9 июня..." - написал он.

Стерненко указал, что отправил следователю ответ о том, что не может явиться на допрос "по объективным причинам".

"Вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а КПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня. За такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) я не успею подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников. Поэтому если им нужно, чтобы я появился, пусть вызывают на другую дату, чтобы я мог должным образом реализовать свое право на защиту. Подозрение подготовили по ст. 115 - умышленное убийство", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, комиссионная экспертиза не в первый раз признала факт, что Стерненко убил человека в Одессе.

В январе 2020 года в Одессе на Стерненко напал неизвестный. Завязалась драка, и Стерненко убил нападавшего.