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07 июня 2020, воскресенье, 20:57 279
Силовые структуры 2020-06-07T22:15:01+03:00
Українські Новини
СБУ вызывает Стерненко для вручения подозрения. Тот уже заявил, что не придет

СБУ вызывает Стерненко для вручения подозрения. Тот уже заявил, что не придет

Кира Молчанова
Одесса, СБУ, Подозрения, Сергей Стерненко, Стерненко
Сергей Стерненко. Фото: facebook.com/pereiaslavuniv
Сергей Стерненко. Фото: facebook.com/pereiaslavuniv

После заявления генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, Служба безопасности Украины вызывает бывшего руководителя отделения "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко на 9 июня для вручения ему подозрения.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив фото повестки о вызове на допрос, передают Українськi Новини.

"Мне подготовили сообщение о подозрении за самозащиту. Уже официально. Об этом свидетельствует новый вызов в СБУ, который я сегодня получил. В вызове указано, что меня как свидетеля вызывают для вручения сообщения о подозрении 9 июня..." - написал он.

Стерненко указал, что отправил следователю ответ о том, что не может явиться на допрос "по объективным причинам".

"Вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а КПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня. За такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) я не успею подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников. Поэтому если им нужно, чтобы я появился, пусть вызывают на другую дату, чтобы я мог должным образом реализовать свое право на защиту. Подозрение подготовили по ст. 115 - умышленное убийство", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, комиссионная экспертиза не в первый раз признала факт, что Стерненко убил человека в Одессе.

В январе 2020 года в Одессе на Стерненко напал неизвестный. Завязалась драка, и Стерненко убил нападавшего.

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