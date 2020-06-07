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07 червня 2020, неділя, 20:57 7
Силові структури 2020-06-07T21:15:01+03:00
Українські Новини
СБУ викликає Стерненко для вручення підозри. Той вже заявив, що не прийде

СБУ викликає Стерненко для вручення підозри. Той вже заявив, що не прийде

Кира Молчанова
СБУ, підозра, підозрюваний у вбивстві, Сергій Стерненко, Стерненко
Сергій Стерненко. Фото: facebook.com/pereiaslavuniv
Сергій Стерненко. Фото: facebook.com/pereiaslavuniv

На тлі того, що генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявляє, що підозра все одно буде, Служба безпеки України викликає колишнього керівника відділення "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненко на 9 червня для вручення йому підозри.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, прикріпивши фото повістки про виклик на допит, передають Українські Новини.

"Мені підготували повідомлення про підозру за самозахист. Вже офіційно. Про це свідчить новий виклик в СБУ, який я сьогодні отримав. У виклику не вказано, що мене як свідка викликають для вручення повідомлення про підозру 9 червня..." - написав він.

Стерненко вказав, що відправив слідчому відповідь про те, що не може з'явитися на допит "з об'єктивних причин".

"Виклик отриманий за 2 дні до дати, на яку викликають, а КПК ст. 135 вказує, що повинно бути мінімум 3 дні. За такий термін (враховуючи ще, що завтра вихідний) я не встигну підготуватися до вручення підозри і залучити захисників. Тому якщо їм потрібно, щоб я з'явився, нехай викликають на іншу дату, щоб я міг належним чином реалізувати своє право на захист. Підозра підготували за ст. 115 - умисне вбивство", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, комісійна експертиза не в перший раз визнала факт, що Стерненко убив людину в Одесі.

У січні 2020 року в Одесі на Стерненко напав невідомий. Зав'язалася бійка, і Стерненко вбив нападника.

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