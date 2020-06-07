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07 июня 2020, воскресенье, 20:34 27
Общество 2020-06-07T20:45:01+03:00
Українські Новини
Во Львове коронавирус нашли у судьи. Работа учреждения остановлена

Во Львове коронавирус нашли у судьи. Работа учреждения остановлена

Кира Молчанова
Львов, Судья, Коронавирус, Коронавирус во Львове
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Во Львове, где за минувшие сутки выявили 68 новых случаев заболевания COVID-19, Щевченковский районный суд приостановил работу из-за того, что у одного из работающих там судей обнаружили коронавирус.

Об этом говорится в сообщении суда на портале "Судебной власти Украины".

"В связи с подтверждением заболевания судьи Лычаковского районного суда г. Львов коронавирусом COVID-19, во вторник, 9 июня, работу суда будет временно приостановлено с целью проведения дезинфекции помещения", - говорится в сообщении.

Пока суд не работает. О возобновлении работы и дальнейшем слушании дел обещают сообщить позже.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве за минувшие сутки вдвое упала заболеваемость, хотя два человека скончались от коронавирусной инфекции. Заболели 24 женщины в возрасте от 22 до 70 лет и 16 мужчин от 22 до 82 лет. Также среди заболевших 2 девочки, которым 4 года и пятимесячный мальчик.

Тем временем, в Киевской области больше всего заболевших выявили в Ирпене. За сутки на Киевщие выявили 36 новых случаев. Всего с начала эпидемии коронавирусом там заболели 1 784 человека. 

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