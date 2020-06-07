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07 июня 2020, воскресенье, 19:49 149
Политика 2020-06-07T19:53:38+03:00
Українські Новини
Технические проблемы: реестр электронных деклараций перестал работать

Технические проблемы: реестр электронных деклараций перестал работать

Надежда Комендантова
электронные декларации, Технический сбой, Технические работы, Единый реестр деклараций лиц
Е-декларации.
Е-декларации.

Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, пока недоступен из-за технических проблем, в то время, как его данные хранятся на серверах, арестованных судом, и могут исчезнуть в любой момент, как утверждают СМИ.

Об этом свидетельствуют результаты поиска в едином реестре деклараций, передают Українськi Новини.

В частности, при поиске деклараций депутатов Верховной Рады система сообщает о технической ошибке.

21 мая стало известно, что Высший антикоррупционный суд арестовал оборудование компании "Алтаюр", арендованное НАПК для единого реестра деклараций.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский задекларировал 15 млн гривен доходов, а его супруга Елена - 13,5 млн за 2019 год.

Тем временем, нардеп Мялик задекларировал 158 квартир, 150 млн гривен и 1 млн долларов наличными.

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