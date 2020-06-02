Реестр е-деклараций под риском из-за ареста имущества айти-компании «Алтаюр» - СМИ

Реестр электронных деклараций поставлен под риск, поскольку его данные хранятся на серверах, арестованных судом, чтобы не возвращать их владельцу - айти-компании «Алтаюр».

Об этом говорится в расследовании программы «Гроші» от 1 июня.

"Все собранные декларации могут вообще исчезнуть, ведь серверы арестованы в качестве доказательства по уголовному делу, а сам (глава НАЗК) Новиков под следствием ГБР за злоупотребление полномочиями. Если окажется, что серверы арестованы незаконно, их придется вернуть", - говорится в сюжете.

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции, которое ответственно за работу реестра деклараций, с 2017 года арендовало оборудование для хранения данных у ИТ-компании «Алтаюр».

В конце 2019 договор об аренде не был продлен, однако, агентство отказалось возвращать оборудование его законному владельцу.

"Было предложено подарить оборудование или мы будем открывать на вас дела. Нам заблокировали работу компании, хотя у нас даже нет статуса по делу, по которому НАБУ провели обыски и арестовали наши серверы", - говорит владелец «Алтаюр» Андрей Мартыненко.

Сейчас оборудование ИТ-компании НАПК передало в аренду государственному предприятию «Украинские специальные системы». То есть, НАПК платит другой государственной структуре плату за аренду оборудования, которым вообще не имела права распоряжаться.

По этому поводу в ГБР открыто уголовное производство по ч. 2 ст 364 - превышение полномочий служебным лицом из корыстных мотивов, что повлекло тяжелые последствия.

"НАБУ по заявлению Новикова возбудило дело против неназванных бывших сотрудников НАПК", - говорится в сюжете.

По словам адвоката компании «Алтаюр» Виталия Власюка, дело в НАБУ относительно аренды серверов построено на основе внутреннего аудита НАПК, который ему как представителю «Алтаюра» предоставлен не был.

При этом, как отмечает юрист, в официальных заявлениях Нацагентства допущены манипуляции цифрами - балансовая стоимость оборудования приравнена к реальной полной стоимости.

"Все это дело строится на результатах какого-то мифического внутреннего аудита", - говорит адвокат.

Сейчас в НАК должен быть сформирован новый состав Общественного совета, который, по словам Власюка, должен задействовать инструменты публичного контроля за деятельностью Нацагентства.

Как известно, 1 июня завершился срок подачи электронных деклараций для должностных лиц государственной власти и местного самоуправления.

19 мая «Алтаюр» выступила с публичным заявлением об угрозах и давлении со стороны работников НАЗК. Компания сообщила об уголовном преследовании по заявлению главы агентства и опровергла любые нарушения законодательства в собственных действиях.

«Алтаюр» специализируется на телекоммуникационных решениях для бизнеса, сотрудничает с финансовым и государственным сектором. Среди проектов компании - информационная инфраструктура для Государственной службы по вопросам ветеранов и участников АТО.

Компания «Алтаюр» предоставляла свои серверы и оборудование для функционирования реестра деклараций с момента его запуска, а также участвовала в тестовой работе реестра под эгидой ПРООН.