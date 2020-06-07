Технічні проблеми: єдиний реєстр декларацій перестав працювати

Більш підготовленого фахівця на СЗР, ніж Кондратюк, в Україні просто немає, — експерт 15:49

"Це фарс" — Грановський спростував звинувачення Тедера у справі про ТРЦ Sky Mall 15:28

Київська МАН онлайн нагородила найкращих в 2019/2020 навчальному році 23:26

Бойовики на Донбасі не випускають нікого з ОРДЛО 23:06