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07 червня 2020, неділя, 19:49 12
Політика 2020-06-07T21:30:02+03:00
Українські Новини
Технічні проблеми: єдиний реєстр декларацій перестав працювати

Технічні проблеми: єдиний реєстр декларацій перестав працювати

Надежда Комендантова
електронні декларації, Технічний збій, Єдиний реєстр декларацій осіб
Е-декларації.
Е-декларації.

Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поки недоступний через технічні проблеми, в той час, як його дані зберігаються на серверах, заарештованих судом, і можуть зникнути в будь-який момент.

Про це свідчать результати пошуку в єдиному реєстрі декларацій, передають Українські Новини.

Зокрема, при пошуку декларацій депутатів Верховної Ради система повідомляє про технічну помилку.

21 травня стало відомо, що Вищий антикорупційний суд заарештував обладнання компанії "Алтаюр", орендоване НАПК для єдиного реєстру декларацій.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський задекларував 15 млн гривень доходів, а його дружина Олена - 13,5 млн за 2019 рік.

Тим часом, нардеп Мялик задекларував 158 квартир, 150 млн гривень і 1 млн доларів готівкою.

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